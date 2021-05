Gabon: OYEM - Le Lycée Richard Nguema Békalé sous une nouvelle ère

La nouvelle équipe dirigeante, placée sous la Direction de Emmanuel Ndama Minko, ne cesse de surprendre, par le sens du management impliqué dans le travail, la discipline dans cet établissement de référence de la province. Tenez, depuis 4 ans déjà et selon le tableau comparatif des résultats scolaires au premier trimestre sur une période de 5 ans.

Le lycée d'État Richard Nguema Bekale d'Oyem n'avait plus atteint la barre de 50% et ce, depuis le premier trimestre 2016 - 2017 dont le taux se situe à 47,01%. Au premier trimestre 2019 - 2020, il se chiffrait à trente 37,29% comparativement au 1er quadrimestre 2020-2021 qui est de 52,52% et cela dans les conditions particulières où la pandémie covid-19 bat son plein. C'est exceptionnel, estiment quelques parents d'élèves rencontrés. "C'est un proviseur qui a apporté une nouvelle ère au Lycée Richard Nguema Bekale" souligne ABL.

Le Proviseur Emmanuel Ndama Minko a plein d'ambitions pour marquer de son empreinte à l'édifice. Pprimo, une empreinte liée à sécurité du lycée dont il à la charge.Il nourrit l'ambition d'ériger une barrière pour minimiser et décourager les vandales et autres qui sont signalés à l'intérieur de l'établissement avec le phénomène des braqueurs. Dans cette optique, il envisagerait renforcer l'effectif des surveillants en qualité sur un autre plan relatif à l'ensemble des bâtiments qui se trouvent dans un état de vétusté. D'aucuns ne répondent plus aux normes requises.

Dans le cadre pédagogique, il y a un suivi dans l'administration où une dynamique nouvelle s'est instaurée pour un meilleur rendement du travail a-t -il indiqué. Il faut noter qu'Emmanuel Ndama Minko est à sa première année à la tête du Lycée Richard Nguema Bekale