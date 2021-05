Afrique: Basketball africa league au Rwanda - Le compte à rebours a commencé pour l'AS Douanes

Après plusieurs reports, le compte à rebours a commencé pour le Basketball Africa League (Bal) qui va se disputer du 16 au 30 mai prochain à Kigali, au Rwanda.

Au Rwanda depuis une semaine, l'As Douanes a déjà pris ses quartiers à Kigali et fourbit ses armes en vue de cette grande compétition lancée par la NBA. " Ce ne sont pas les prières qui nous ferons gagner, c'est le travail sur le terrain qui va déterminer les résultats que nous aurons pour les débuts de la compétition. Le plus important, c'est de nous concentrer sur ce que nous allons faire à Kigali et essayer de rendre fier le Sénégal", a confié depuis la capitale rwandaise, Mamadou Guèye Pabi coach de l'As Douanes.

Le coach Gabelous précise que tous les tests qui ont été subis jusqu'ici par la délégation douanière ont été negatifs. "L'ambiance est bon enfant. Chacun est dans sa chambre en attendant la fin de la quarantaine. Tous les tests que nous avons fait sont négatifs", confie-t-il. Dans le groupe de performance, le technicien sénégalais a fait appel à un renfort de trois étrangers et un expatrié.

Il s'agit de l'Egyptien, Hassan Attia, du Libyen, Mohamed El Saadi, de l'Américain, Christ Cotkley et de l'international sénégalais, Pape Mbaye. A travers une vidéo envoyée depuis ce weekend, Louis Adams, Alkaly Ndour, Birahim Gaye et Cheikh Bamba Diallo, pilier de l'As Douanes ont sollicité le soutien des autorités et des Sénégalais pour bienn représenter le Sénégal à cette première édition de la BAL. Pour la compétition proprement dite, l'As Douanes va évoluer dans le Groupe C et aura comme adversaire les Ferrovario du Mozambique, le Zamalek d'Egypte et Gs Petroliers de l'Algérie.

Le groupe A est composé du Gnbc de Madagascar, de l'Us Monastir de la Tunisie, du Rivers Hoopers du Nigeria et du Patriots du Rwanda. L'As Police du Mali, l'As Salé du Maroc, Fap du Cameroun et Petro de Luanda partagent le Groupe B.