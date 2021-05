Maroc: SAP lance "Rise with SAP", un programme pour la transformation digitale des entreprises en Afrique francophone

Casablanca — Le leader du marché des applications d'entreprise, SAP, a lancé récemment son nouveau programme "Rise with SAP" qui est un ensemble de solutions flexibles "tout inclus en cloud" adaptées aux besoins de chaque entreprise en Afrique francophone souhaitant optimiser son business model pour se transformer en entreprise intelligente.

Clé indispensable de l'accélération de l'économie numérique en Afrique, cette offre regroupe en un seul abonnement la gestion du cloud et des technologies nouvelle génération de SAP pour permettre aux entreprises africaines une meilleure visibilité pour ses prises de décisions stratégiques basées sur la smart data, indique SAP dans un communiqué.

Cité par le communiqué, Hicham Iraqi Houssaini, directeur général de SAP Afrique francophone, a souligné l'importance de digitaliser les systèmes et process des entreprises en Afrique francophone pour accélérer la dynamique du progrès économique et ouvrir la voie à l'innovation, à la création de richesse et à l'accès aux services sur l'ensemble du continent africain.

"À l'heure où la crise de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) menace la performance et l'agilité des entreprises africaines, il est désormais essentiel qu'elles saisissent les opportunités de relance économique pour accélérer leur transformation numérique et mieux relever les défis des risques liés aux changements en un temps limité. "Rise with SAP" propose aux entreprises de différentes tailles et secteurs d'activités une offre de services, d'opérations et de support pour les accompagner dans une transformation continue et planifier leurs futurs investissements de manière flexible pour faciliter leur sortie de crise", a-t-il précisé.

La solution "Rise with SAP" offre aux entreprises en Afrique francophone une réelle opportunité de réaliser un bon en avant en matière de digitalisation et positionner le continent africain comme véritable puissance numérique compétitive à l'échelle régionale et internationale. Agrégeant plusieurs solutions SAP en une offre holistique intégrée, ce programme permet aux entreprises d'analyser les performances de leurs processus de gestion, vérifier leur conformité aux standards de l'industrie dans laquelle elles opèrent et les adapter par la suite aux changements requis en temps réel.

Comptant sur son écosystème de partenaires historiques, SAP déploie son expertise en transformation numérique autour de trois piliers clés à savoir "transformer, améliorer, et gérer les processus métier à grande échelle", "Gérer la migration technique vers le cloud" et "Construire de nouveaux business models orientés Entreprise Intelligente".

Le premier pilier repose sur une refonte qui permettra aux entreprises d'analyser leurs process en continu, de vérifier leur conformité avec les normes de leurs secteurs d'activité et de les adapter par la suite aux nouvelles exigences opérationnelles selon les besoins, relève la même source.

Pour ce qui est du deuxième pilier, il s'agit d'un accompagnement assisté par les services de SAP et de ses partenaires permettra aux entreprises d'actualiser leur écosystème applicatif des clients permettant un retour sur investissement plus rapide. Cette étape fera fonctionner tous les systèmes sur une seule infrastructure cloud choisie par le client.

Concernant le 3ème pilier, il consiste en une étape permettant aux entreprises d'exécuter ses process métiers intégrés en temps réel en partageant un modèle de données sémantiques commun. Ainsi, toutes les opérations de pilotage et de planification de l'entreprise sont concrétisées sur la base de données qualitatives et des outils d'analyses intelligents.

Construire une économie numérique devient crucial pour les leaders politiques et économiques africains pour réussir la révolution 4.0 du continent, note la même source, précisant que ce levier stratégique s'inscrit dans l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA) visant le développement des infrastructures, des entreprises, des compétences, et des services sur l'ensemble du continent africain.

Selon le dernier rapport de l'UA et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), publié en Janvier 2021, il est estimé que la valeur ajoutée du numérique et les gains de productivité qui en résultent sont essentiels pour réussir la réalisation des objectifs stratégiques de l'Agenda 2063 au niveau régional, continental, national, et local. Il permettra la création de dizaines de millions d'emplois rémunérés et sécurisés pour la jeunesse africaine tout en améliorant la gouvernance des entreprises africaines dont le profit augmentera de 20%.

"Rise with SAP" peut jouer un rôle clé dans l'accompagnement et la mise en œuvre des objectifs de l'Agenda 2063 en mettant à la disposition des institutions publiques et privées une offre de solutions numériques innovantes "tout en un" adaptables à leurs besoins et leurs défis pour renforcer leur transformation digitale et bâtir une économie intelligente, inclusive et durable sur l'ensemble du continent africain.

Le Maroc, à titre d'exemple, s'est imposé comme figure de proue régionale et internationale à travers sa campagne de vaccination contre la Covid-19. En réponse à cette pandémie, le ministère de la Santé a fait appel aux technologies nouvelle génération de SAP et outils d'analyse de données, en partenariat avec Algo Consulting, pour mettre en œuvre un système de gestion évolutif et adaptatif de la crise sanitaire du covid-19. Cette solution consiste à collecter et analyser les données des patients et laboratoires relatives à la transmission du virus.

Ces informations ont servi aux autorités compétentes de tableaux de bord en temps réel pour maîtriser la propagation du virus et la traçabilité des contaminations par emplacement géographique et par tranche d'âge. Cette solution innovante a aussi permis au ministère de la santé de gérer les stocks de vaccins anti-Covid-19 et des tests de dépistage du virus sur l'ensemble du Royaume.

Grâce à cette technologie de pointe, le gouvernement marocain disposait des éléments nécessaires pour prendre des décisions rapides et efficace ainsi qu'informer la presse et le public marocain de la situation sanitaire du pays. Le Maroc compte désormais un total de 5.231.766 de citoyens vaccinés et s'est récemment approvisionné de 500.000 doses supplémentaires du vaccin anti-Covid Sinopharm.

Les entreprises en Afrique francophone, des multinationales aux petites et moyennes entreprises (PME), peuvent désormais bénéficier des avantages d'agilité et d'intelligence artificielle que propose "Rise with SAP" pour accroitre la performance de leurs activités et mieux s'adapter à la mutation digitale que connait le continent africain.

Une part de 77% des transactions financières mondiales passe par un système SAP. L'entreprise accompagne les organisations de toute taille et de tout secteur à mieux opérer. Ses technologies de machine learning, d'Internet des objets (IoT), d'analytique avancée et de gestion de l'expérience aident nos clients à transformer leur activité en "entreprise intelligente".