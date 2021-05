Maroc: Huawei s'engage pour soutenir la pratique sportive

Casablanca — Huawei a fait de la santé de ses utilisateurs une priorité de son engagement de marque partout dans le monde et tout spécialement au Maroc et ce, à travers sa gamme de produits et accessoires high-tech dédiée à la forme et au bien-être.

Alors que la limitation des interactions et déplacements a rendu la pratique sportive plus incontournable que jamais, Huawei a récemment lancé un large éventail de solutions intelligentes à la pointe de la technologie en matière de suivi de la santé et de mise en forme physique, simple, sécurisée et facile d'utilisation, permettant de suivre la fréquence cardiaque, le niveau d'oxygène dans le sang, la pression artérielle, la qualité du sommeil, le nombre de pas et bien plus encore, indique le groupe chinois dans un communiqué.

Parmi les produits disponibles, les smart watches de Huawei font toute la différence. Véritables coach personnel, elles permettent de s'entraîner n'importe où, n'importe quand en proposant des animations d'entraînement, telles que des exercices au travail ou des étirements, en plus de la surveillance de votre rythme cardiaque et une foule d'autres fonctionnalités, relève Huawei.

Et de soutenir qu"'avec la Watch GT 2 Pro, la Watch GT 2e ou la Watch Fit, vous pouvez ainsi optimiser chaque instant de votre journée et profitez d'un moment libre pour un peu plus d'activité physique. Autre compagnon indispensable, la balance connectée Huawei Smart Scale permet une compréhension totale de votre condition physique grâce à l'analyse de 9 indicateurs : poids, taux de graisse corporelle, IMC, masse musculaire, pourcentage d'eau de votre corps, masse osseuse, protéines, graisse viscérale ou encore BMR". Le tout en une seule et unique détection !

Ces quatre produits sont disponibles en ligne sur Huaweimall.ma, l'e-boutique officielle des produits Huawei, avec à la clé un bon de réduction de 50 dirhams sur chaque accessoire.

Huawei fait en outre savoir que pour soutenir ses utilisateurs dans leur pratique sportive quotidienne, elle a également lancé #Trini_Smart, un événement en ligne conçu sous la forme d'un challenge, notant que le coup d'envoi sera donné par deux influenceurs reconnus dans le monde du fitness via leurs plates-formes sociales ainsi que sur celles de la marque.

A l'issue de l'événement, un tirage au sort désignera les lauréats qui pourront recevoir les quatre produits mentionnés précédemment, conclut le communiqué.