Sénégal: Saint-Louis / Campagne nationale de sensibilisation à la riposte contre Covid-19 - Des femmes appuyées en kits alimentaires et produits hygiéniques par wildaf sénégal

L'Ong Wil Daf Sénégal a offert des kits alimentaires et des produits hygiéniques à une dizaine de femmes (chefs de famille) issues de ménages démunies. L'activité s'inscrit dans le cadre de sa campagne nationale de sensibilisation et de soutien social à la riposte contre la Covid-19.

La région de Saint-Louis fait partie des zones ciblées par le Projet "Faire progresser les droits sexuels et reproductifs et les droits des femmes et des filles". Il s'agissait en réalité de faire un ciblage des zones d'intervention dans les localités les plus vulnérables des axes Ouest Dakar (banlieue), Thiès, Centre (Diourbel et Fatick), Nord (Saint-Louis), Sud (Ziguinchor ou Tambacounda) et de mettre en place un comité de distribution dans chaque zone ciblée. Ce comité qui est ainsi la seule entité habilitée à faire la distribution dans les zones ciblées, est composée de la Coordonnatrice régionale de Wildaf ou point focal ; les membres de Wildaf et de son Collège des jeunes ; le Délégué de quartier ou chef de village.

C'est d'ailleurs cet élan de solidarité qui sous-tend cette cérémonie de distribution de kits de désinfection et de produits alimentaires aux familles démunies, daaras et autres structures des zones ciblées afin de leur permettre de faire face aux conséquences multidimensionnelles de la pandémie de la Covid-19.

L'activité entrait en effet dans le cadre de la mise en œuvre du Projet "Faire progresser les droits sexuels et reproductifs et les droits des femmes et des filles