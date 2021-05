Sénégal: Bambey - Le mot d'ordre du Sames largement suivi

Le mot d'ordre de grève de 48 heures du syndicat des médecins du Sénégal est largement suivi au niveau du centre de santé de Bambey. Mais la structure sanitaire n'est pas complètement paralysée car le service minimum est assuré.

La grève de 48 heures décrété par le Sames à compter de ce lundi 10 mai est largement suivi au niveau du centre de santé. Sur les 5 médecins en service au niveau de la structure, 3 ont observé le mot d'ordre de grève.

Ainsi, cette structure sanitaire qui avait l'habitude d'accueillir beaucoup de patients et presque vide. Il y a quelques patients trouvés au service dentaire et au service d'urgence où l'un d'eux fait partie des médecins qui assurent le service minimum.

Djibril Ngom qui fait partie des patients trouvés sur les lieux explique : « on a trop de malades à cause du Ramadan. On sent la fatigue, on est trop fatigué .J'étais à l'école mais je me suis déplacé pour me faire soigner. J'ai des migraines. C'est mieux qu'on trouve les médecins. On doit faire un effort pour situer les responsabilités. Il n'est pas normal qu'on puisse prendre deux personnes pour qu'elles soient les agneaux du sacrifice ».

Par contre, M F un autre patient venu consulter sa tension artérielle pense que le mouvement n'a pas été très ressenti au niveau du centre de santé. Par ailleurs, les médecins ont fait le déplacement pour la plupart pour prendre part à l'assemblée générale du Sames qui s'est tenu au centre Maguette Lo de Linguère.