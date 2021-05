Cote d'Ivoire: Accès à l'Internet - Les experts analysent les besoins des ménages

Un atelier co-animé par Jean Marie Akepo, expert indépendant dans l'économie des télécommunications, et l'équipe de Mtn Côte d'Ivoire avec à sa tête le directeur général, Djibril Ouattara, a passé en revue les tendances et les besoins réels des ménages en matière de connectivité. C'était le 7 mai, à Seen Hôtel, au Plateau.

Pour le directeur général de la compagnie de téléphonie mobile, le haut débit sans fil reste pour « les habitants de la Côte d'Ivoire ayant de petits revenus et qui représentent la majorité de la population, une opportunité de tirer profit d'Internet et du numérique ».

Car, dira-t-il, cette solution est moins coûteuse en termes de déploiement et flexible en termes d'installation. De plus, cette technologie permet d'atteindre les zones les plus reculées mais déjà couvertes en Gsm partout en Côte d'Ivoire tout en assurant une meilleure qualité de service avec des technologies adaptées et en améliorant le parcours client.

Grâce à cette technologie, l'opérateur de téléphonie mobile espère atteindre 1 500 000 utilisateurs d'ici 2025.