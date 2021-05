Cameroun: Ramadan 2021 - On scrute la lune dès ce soir

La fête de fin du Ramadan se célèbre mercredi en cas d'apparition. Mais dans le cas contraire, le mois sera complété à 30 jours et la fête se déroulera le jeudi 13 mai.

Les yeux des musulmans seront rivés dès ce soir vers le ciel, à la recherche de la lune devant marquer la fin du mois de Ramadan. Les fidèles qui entament le jeûne du mois du Ramadan à l'apparition de la lune marquant le début de ce mois, le rompent aussi à la vision de l'astre marquant la fin du mois. Si la lune apparaît ce soir, l'Eid el Kabîr sera célébrée demain mercredi 12 mai. Sinon, le jeûne sera complété à 30 jours et la fête va être célébrée jeudi. Engagés avec ferveur sur cette dernière ligne droite du mois saint, les fidèles, hommes et femmes, multiplient les actes d'adoration. Dans les mosquées comme dans les domiciles, de jour comme de nuit, lecture du Coran, prières surérogatoires, zikr et tasbih, sont entre autres pratiques qui meublent les moments.

Au complexe islamique de Tsinga, la mosquée ne manque pas de fidèles. « Certains sont en retraite spirituelle depuis le 20e jour du jeûne. Ils passent tout leur temps en prières. Ils dorment peu et c'est ainsi jusqu'au dernier jour du jeûne, question de profiter pleinement des dix dernières nuits parmi lesquelles se trouve la nuit du destin », explique l'imam Bouba Goïgoï.

Conformément aux versets 133-134 du troisième chapitre du Coran qui dit : « Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin (paradis) large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui - car Allah aime les bienfaisants », c'est en effet l'occasion idoine pour beaucoup d'en profiter pour gagner en actes méritoires. Il est connu de tous les fidèles pratiquants que c'est dans les dix dernières nuit du mois de Ramadan que se trouve la « Nuit du destin » dont les mérites ont tant été vantés par Allah ainsi que Mohammad, le prophète de l'Islam. Selon l'imam Bouba Goïgoï et conforment aux écrits du Coran, « c'est durant cette nuit que le Coran a été révélé. La nuit du destin est meilleure que mille mois. Les actions accomplies durant cette nuit sont meilleures que les actions accomplies durant 1000 mois autres que ceux du ramadan. Les anges et l'Esprit descendent durant la nuit du destin », explique le religieux. En attendant la lune, les fidèles s'investissent dans cette autre quête avec ferveur .