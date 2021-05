Cameroun: Electrification rurale - Meyo-Centre connecté au réseau

Avec l'arrivée de l'électricité dans ce village, l'espoir habite les populations.

Valentin A., natif de Meyo-Centre, un grand hameau situé entre les villes d'Ebolowa et d'Ambam et que l'on traverse pour rallier Ma'an et le site du barrage de Memve'ele, a longtemps et ardemment voulu s'acheter un téléviseur et un ventilateur. C'est désormais chose possible maintenant que son village est connecté au réseau électrique venant du barrage hydroélectrique de Memve'ele.

Son village brille de mille feux, lampadaires et ampoules éclairent. Comme Valentin, les 2000 habitants de Meyo-Centre ont assisté à ce changement le 5 mai dernier. En fait, ce village de l'arrondissement d'Ambam, situé à 45 kilomètres d'Ebolowa et à 90 de Memve'ele bénéficie, en deuxième position, de l'électricité dans le département de la Vallée-du-Ntem, après Ma'an, qui abrite le barrage de Memve'ele. Au moins 200 villages de la région du Sud, comme Meyo-Centre, seront connectés dans le cadre du Projet de renforcement et d'extension des réseaux électriques, du transport et de distribution (Preretp), piloté par Electricity Development Corporation (EDC).

Théodore Nsangou, directeur général d'EDC, est récemment descendu à Meyo-Centre en compagnie du gouverneur Félix Nguélé Nguélé, et Emmanuel Mvé Elemva, président du conseil régional du Sud. Le directeur général et sa suite étaient dans la localité pour le suivi du raccordement et s'assurer de l'effectivité de l'opération d'électrification rurale en cours qui s'étendra progressivement dans 133 autres villages du département de la Vallée-du-Ntem. Dans la même lancée, EDC, à travers le Preretp, compte effectuer 15.000 branchements, y compris la pose des compteurs dans différents ménages, notamment dans les départements de la Mvila et de la Vallée- du-Ntem. D'ailleurs, a précisé Théodore Nsangou, les travaux déjà en cours sur l'axe Ebolowa-Ambam, affichent un taux de réalisation de 60%. 100% d'ouverture du corridor et 50% des travaux de construction des réseaux seront achevés au 30 juin prochain .