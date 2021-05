Cameroun: Phase aller d'Elite One - Fovu, champion dans la poule A

Le club des Hauts-Plateaux tient la tête de la poule A au terme des rencontres de la phase aller disputées dimanche dernier. Dans la poule B, Coton Sport mène la course.

Qui de Fovu de Baham ou d'As Fortuna allait terminer la phase aller à la tête de la poule A ? Tel était le principal enjeu de la 11e journée disputée dimanche dernier. Dans le duel à distance entre les deux équipes, c'est Fovu de Baham qui est parvenu à occuper le trône de leader à mi- saison. A Bafoussam, le club à la tunique violette s'est imposée 3-2 au détriment de Djiko Fc. Une rencontre au cours de laquelle Fabrice Raymond Fotso a inscrit un doublé. En déplacement à Mbouda, As Fortuna s'en est sorti avec un nul vierge face à Bamboutos.

Mais le fait marquant de cette dernière journée de la phase aller est le réveil des mal classés. Le vestiaire de la lanterne rouge Yafoot était dans l'euphorie dimanche dernier à la fin du match l'opposant à Eding Sport Fc. Réduit à 10, le promu s'est pourtant imposé 2-0. Union de Douala, l'avant dernier, s'est payé le scalp de Pwd sur le même score. Le champion du Cameroun en titre trébuche ainsi pour la toute première fois de la saison.

En mode rattrapage ces dernières semaines, Coton Sport n'a plus que deux matchs (face à New stars et Ums de Loum) à disputer pour vibrer au même diapason que les neuf autres équipes de la poule B. Dimanche dernier au stade annexe de Roumde Adjia, grâce aux deux buts de son milieu de terrain burkinabé, Arnaud Sanou Sibiri, l'équipe de Garoua s'est imposée (2-0) devant Apejes de Mfou en match en retard de la 1re journée.

Une victoire qui lui permet d'avoir le même nombre de points que le Canon de Yaoundé qu'il a vaincu (2-0) en confrontation directe. Coton Sport n'a plus besoin que d'une victoire lors de ses deux prochains matchs en retard pour s'adjuger le titre honorifique de champion de la phase aller. Le capitaine Félix Oukine et ses coéquipiers devront tout de même garder un œil sur Ums de Loum, un futur adversaire qui compte aussi deux matchs en retard. Quatrièmes à quatre points du leader, les joueurs du Moungo peuvent s'emparer de la tête du classement en cas de succès lors de ces deux matchs et de double défaite de Coton sport .