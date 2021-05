Egypte: Le Caire réprouve la pénétration des forces israéliennes dans la mosquée d'Al-Aqsa

L'Egypte a exprimé samedi sa vive condamnation et réprobation de la pénétration des forces israéliennes dans la mosquée d'Al-Aqsa et de l'agression d'hiérosolymitains et de fidèles palestiniens.

Dans un communiqué publié par son ministère des affaires étrangères, Le Caire a jugé impératif que les autorités israéliennes assument leurs responsabilités conformément aux règles du droit international d'assurer la protection nécessaire aux civils palestiniens et le droit d'accomplir leurs rites religieux.

L'Egypte a également appelé Israël a cesser toutes violations du caractère sacré de la mosquée notamment durant le mois de Ramadan ou pratiques visant à compromettre l'identité arabe, musulmane ou chrétienne de la ville de Jérusalem et ses sanctuaires de nature à changer le statu quo historique et juridique existant.

Nous nous opposons totalement à toutes actions illégales visant les droits légitimes et constants du peuple palestinien frère notamment celles relatives à la poursuite de la colonisation dans les territoires palestiniens par la construction de nouvelles implantations, en étendant celles déjà établies, en confisquant les terres ou en expulsant les Palestiniens, étant contraires au droit international, a affirmé le porte-parole du ministère égyptien des affaires étrangères, estimant que ces agissements sapaient aussi les chances de concrétisation de la solution à deux Etats et menaçaient les piliers de la stabilité et de la sécurité dans la région.

Le porte-parole a en outre dénoncé le déplacement de familles palestiniennes dans le quartier de "Cheikh Garah" à Jérusalem-est, étant une violation des résolutions internationales et du droit international humanitaire.