Afrique de l'Ouest: Un Atlas de l'énergie pour l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (OIF)

Tunis — L'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et l'Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), lancent l'Atlas de l'énergie dans l'espace UEMOA, un portrait énergétique des huit pays de l'Union, auquel sont associés neuf dépliants réunissant les statistiques énergétiques complémentaires.

Les outils sont mis en ligne sur les sites internet respectifs des deux organisations rapporte l'OIF dans un communiqué dont TAP a reçu une copie :

www.ifdd.francophonie.org/publication/atlas-de-lenergie-dans-lespace-uemoa/

www.uemoa.int/fr/rapports-atlas-energie-uemoa-oif-ifdd2020-et-pour-2019sieuemoachiffresclesbenin

Ils seront présentés dans le cadre d'un séminaire en ligne le 12 mai prochain (https://www.ifdd.francophonie.org/publication-de-statistiques-energetiques-dans-lespace-uemoa-du-systeme-dinformation-energetique-a-latlas-de-lenergie/) ajoute la même source.

L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat visant l'optimisation et la pérennisation du Système d'Information Energétique (SIE-UEMOA) initié en 2014, par lequel l'IFDD accompagne la Commission de l'UEMOA, en qualité de maître d'ouvrage délégué.

Le SIE-UEMOA est un outil permettant à l'UEMOA de suivre en temps réel l'évolution des statistiques énergétiques de ses Etats membres (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo).

S'appuyant sur une commune base de données statistique, le projet SIE-UEMOA permet notamment de connaître la situation globale de l'énergie sous toutes ses caractéristiques (approvisionnement, production, sources d'énergie, consommation, etc.) et d'en suivre l'évolution dans les huit États membres, aux fins de l'identification claire et précise des potentialités énergétiques.

Fortes d'une expertise très pointue en matières de développement d'indicateurs énergétiques et environnementaux, d'intégration et d'analyse des données et de planification énergétique, les équipes nationales constituées dans les huit États-membres de l'Union ont été chargées de la collecte, du traitement et de la validation des données. Elles ont également contribué à la rédaction de l'Atlas et de ses publications-annexes.