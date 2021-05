Maroc: Création du "Forum de dialogue des magistrats africains"

Rabat — Un groupe de magistrats a pris l'initiative de créer le "Forum de dialogue des magistrats africains", une association professionnelle qui vise à contribuer à l'instauration de liens de communication entre les États africains dans les domaines juridique et judiciaire.

Cette association aspire à mettre en valeur la compétence des magistrats marocains et africains en général, en offrant un domaine d'échange d'expertises et d'expériences et en contribuant au développement du patrimoine juridique.

Le forum vise aussi, selon ses initiateurs, à créer un espace de communication entre les magistrats et à contribuer à faire connaître la législation et la jurisprudence marocaines et africaines.

Il a notamment pour objectif d'assurer la communication entre les magistrats marocains et leurs homologues dans les États africains, de manière à permettre leur connaissance mutuelle du système juridique et judiciaire applicable et à contribuer à leur rapprochement en identifiant les points de similitude et de différence.

Il s'agit également de l'échange des expertises et des expériences professionnelles de manière à servir la magistrature et à l'élever au rang approprié de symbole de la justice et de la confiance.

Cette association ambitionne également de faire connaître les institutions juridiques et judiciaires régionales au niveau africain et d'organiser et participer à des rencontres et séminaires juridiques présentiels ou virtuels, au Maroc et à l'étranger.

Parmi les autres objectifs du forum figure la consolidation des valeurs, de l'éthique et des traditions professionnelles, tout en bénéficiant des bonnes pratiques internationales dans ce domaine et en appréciant leur applicabilité dans les pays du continent africain.

Une newsletter électronique et un magazine seront édités pour présenter les textes juridiques et le patrimoine de la jurisprudence du Maroc et des autres pays africains et pour publier la production judiciaire et littéraire des magistrats.

Le forum s'engage aussi à développer la coopération et les partenariats avec des organismes et organisations internationaux et régionaux en rapport avec les objectifs du forum.

La création de ce forum s'inscrit dans le cadre de l'intensification des efforts et de la multiplicité des initiatives formelles et informelles visant à raviver le rôle historique actif du Maroc au sein de l'organisation africaine et à soutenir les partenariats et les projets de coopération entre pays africains frères et amis, lit-on dans sa note de présentation.

"En se constituant en ce Forum, les fondateurs souhaitent saisir cette occasion pour créer un cadre où ils pourraient dialoguer, échanger et réfléchir ensemble avec leurs confrères et collègues des autres pays d'Afrique sur les questions d'intérêt commun, en particulier ayant un caractère juridique et judiciaire", a indiqué la présidente du forum, Jamila Sedqi.

Le forum est ainsi un espace scientifique à connotation juridique, pour dialoguer et communiquer durablement entre experts en la matière et soutenir les partenariats et les projets de coopération juridiques et judiciaires entre pays africains frères et amis, a-t-elle ajouté.