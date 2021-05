Ile Maurice: Covid-19 - Une collégienne positive alors que son père avait dit qu'elle n'avait pas d'examens

Une élève positive au Covid-19 a pris part à des examens en isolement. Ce cas est malgré tout pris au sérieux car le père de l'élève, également positif, a affirmé aux autorités que sa fille de 16/17 ans habitait chez sa grand-mère et n'avait pas d'examens en cours. Tel est le message du communiqué du ministère de la Santé émis ce mardi 11 mai peu avant 22 heures.

Il concerne une habitante de Vacoas. Ci-dessous le communiqué de la Santé :

COVID-19 PRESS BRIEF

Le ministère de la Santé et du Bien-être tient à apporter les précisions suivantes suite à la détection d'un cas positif de la COVID-19 ce mardi 11 mai.

- Il s'agit d'une habitante de Vacoas.

- Le père de la patiente avait été détecté positif à la COVID-19 le lundi 10 mai 2021.

- Cet habitant de Vacoas s'était fait dépisté dans une clinique privée dans la soirée du 10 mai 2021.

- Le résultat positif, du test PCR, à la clinique a été confirmé par le laboratoire Central du ministère de la Santé et du Bien-être.

- Lors du CONTACT TRACING, ce patient positif a déclaré aux médecins du ministère qu'il est parti se faire dépister car il fréquentait un lieu de culte où des cas positifs ont été détectés.

- L'habitant de Vacoas a également affirmé qu'il vivait avec son épouse et que le couple a une fille de 16/17 ans, ajoutant que cette dernière vivait chez sa grand-mère.

- Les médecins du ministère ont demandé au patient si sa fille avait des examens en cours et il a affirmé que NON.

- Le même soir, soit le 10 mai 2021, une équipe de CONTACT TRACING s'est rendue au domicile du patient à Vacoas et a constaté que son épouse et sa fille s'y trouvaient.

- Des prélèvements PCR ont été effectués sur les deux, de même que sur d'autres proches de la famille habitant dans la même cour.

- L'équipe de CONTACT TRACING a par ailleurs demandé à tous ceux dépistés de ne pas sortir et qu'une équipe du ministère de la Santé et du Bien-être allait les transporter dans un centre de quarantaine le lendemain, mardi 11 mai 2021.

- Ce matin (mardi 11 mai 2021), le ministère de l'Éducation, de l'Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie a contacté le ministère de la Santé et du Bien-être pour s'enquérir de la situation d'une élève, venue passer un examen dans un établissement du secondaire des hautes Plaines Wilhems.

- Cette dernière s'est rendue au centre d'examens en compagnie de sa tante. Celle-ci aurait fait comprendre au responsable de l'établissement que sa nièce était la proche contact d'un patient positif et qu'il fallait l'isoler, ce qui a été fait.

- Après enquête, les autorités ont eu la confirmation qu'il s'agissait de la fille du patient détecté positif le 10 mai 2021.

- Cette dernière avait bel et bien des examens, contrairement à la réponse de son père, et s'est déplacée à l'établissement qu'elle fréquente en compagnie de sa tante, malgré l'interdiction du ministère de la Santé et du Bien-être.

- L'élève en question a été placée en quarantaine dans un premier temps, avant d'être transférée dans un centre de traitement car les résultats de son test PCR effectué la veille se sont révélés positifs.

- Même si l'élève en question a pu passer son examen en isolement et sans contact avec d'autres élèves de l'établissement, ces faits constituent une grave entorse aux mesures sanitaires en cours et des actions légales seront initiées.

- Le ministère de la Santé et du Bien-être travaille en étroite collaboration avec le Mauritius Examinations Syndicate et le ministère de l'Éducation, de l'Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie, pour un suivi concernant la santé des élèves fréquentant cet établissement secondaire.

- Des dispositions ont aussi été prises afin que ces élèves puissent poursuivre leurs examens selon le protocole sanitaire.

11 mai 2021

Ministère de la Santé et du Bien-être