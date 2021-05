Afrique: Saison Africa 2020 - Le Congo prend part à l'événement

Dans le cadre de la saison Africa 2020, la Cômerie, Montévidéo et la Fondation Pernod Ricard accueilleront du 13 mai au 23 juillet, à Marseille en France, les ateliers Sahm à travers une exposition et biens d'autres activités sous le thème « Réinventer le monde... à l'aube des traversées ». Plusieurs artistes africains y sont conviés pour l'occasion, dont près d'une vingtaine en provenance du Congo.

Initiative du président français, Emmanuel Macron, la saison africaine en France prévue au départ du 1er juin à mi-décembre 2020 avait été décalée pour décembre 2020 à juillet 2021, en raison de la pandémie de covid-19. Le projet vise à mieux faire connaître l'Afrique contemporaine aux Français. Pour ce faire, la parole a été accordée durant plusieurs mois aux Africains du continent et de la diaspora pour raconter au monde l'Afrique d'aujourd'hui, loin des clichés persistants.

Plateforme congolaise dont la vocation est d'être un lieu d'exposition, d'accueil et d'échange pour les artistes nationaux et africains issus des arts visuels, vivants ou de la littérature, les ateliers Sahm ont été sélectionnés pour participer à l'initiative. L'évènement phare étant l'exposition « Réinventer le monde... à l'aube des traversées ». Conduits par Bill Kouélany, sa fondatrice et commissaire de l'exposition, les ateliers Sahm comptent, en parallèle, dans sa délégation des performeurs, plasticiens, slameurs, danseurs, écrivains et conteurs. Parmi eux, on cite : Sam BB, Karel Kouelany, Émeraude Kouka, Black Panther, Ori Huchi Kozia, Jordy Kissy Moussa, Rodney Zabakani, Pure Cannelle, Thalès Zokène, etc.

Initiée par Colette Barbier, directrice de la fondation Pernod Ricard et de Hubert Colas, directeur de Montévidéo, l'exposition réunira les œuvres d'une vingtaine d'artistes plasticiens venus de plusieurs pays d'Afrique centrale, à savoir : la République du Congo, le Cameroun, le Tchad, le Mali, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda. A travers les tableaux, photographies et installations, l'Afrique, longtemps méconnue, sera au centre de tous les regards curieux pour être décortiquée sous différents angles.

Le thème de l'exposition, qui n'est autre que celui de la Rencontre internationale de l'art contemporain (RIAC) organisée en 2019 par les ateliers Sahm, trouve tout son sens en cette période de crise sanitaire où tout est réflexion et adaptation aux changements et réalités imposés par le cours de la vie. Avec pour point de départ dans sa logique réflexive l'œuvre littéraire « A l'aube des traversées » du poète haïtien Mackenzy Orcel, cette thématique est en quelque sorte une invitation à réinventer notre rapport avec autrui, notre manière de communiquer, de cohabiter sur terre, voire de vivre ensemble.

Dans le cadre de la Saison Africa 2020, tous les artistes invités bénéficieront également d'une période de résidence artistique. Pendant ce séjour, des passerelles entre artistes africains et structures françaises seront mises en place autour des ateliers et formations. Des temps forts sont également prévus comme la Fête de la musique, des rencontres, débats, performances, lectures et projections.

La Saison Africa 2020 est organisée et mise en œuvre par l'Institut français, opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture ; le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; et l'Agence française de développement.