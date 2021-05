Congo-Brazzaville: Assainissement - Des voiries urbaines aménagées à Brazzaville

Les travaux de construction de 10 km de voiries urbaines par pavage dans les quartiers Moukoundzi-Ngouaka (Makélékélé) et Soukissa (Ouenzé), réalisés dans le cadre du projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (Durquap), sont arrivés à terme.

Avant de remettre officiellement les ouvrages à la mairie de Brazzaville, la commission nationale chargée de contrôle, composée des techniciens du ministère des Grands travaux, de la municipalité et du projet Durquap, a procédé les 10 et 11 mai à une réception provisoire des travaux.

À Moukoundzi-Ngouaka, il s'agit de onze ruelles soit 5km de voiries totalement rénovées par la société chinoise Stecol Corporation en huit mois. Auparavant inaccessible, ce quartier est désormais ouvert à la circulation à la grande satisfaction des riverains qui n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du gouvernement.

« Nous sommes contents des travaux réalisés. Il était difficile qu'un taxi vienne ici. Grâce à ces voies aménagées, on peut trouver un taxi devant la parcelle », s'est réjoui Fiston Ngoma, habitant la ruelle Adamo-Matéta.

Comme à Moukoundzi-Ngouaka, les habitants du quartier Sukissa ont également exprimé leur satisfaction. C'est le cas de Saturnin Obondo, habitant la rue Malanda qui était inaccessible en saison de pluies.

« Je suis content et fier du changement produit dans notre quartier. Pendant plusieurs années, on a vécu dans l'enclavement. Pour avoir un moyen de déplacement, on allait soit à Texaco soit à Moukondo, c'était pénible. Tout cela fait désormais partie du passé », a-t-il dit.

Les 5km de voiries pavées à Sukissa sont réalisées par la société Razel. Débutés en août dernier, les travaux sont totalement achevés, en dehors de quelques détails à mettre au point avant de remettre l'infrastructure au maître d'ouvrage.

« Dans l'ensemble, les travaux sont bien exécutés. Comme aucune œuvre humaine n'est parfaite, l'entreprise devra procéder aux dernières retouches avant la réception officielle des ouvrages », a précisé Itoua Aurélien Christian Roger, directeur des services techniques municipaux à la mairie de Brazzaville.

Cofinancé par le Congo et la Banque mondiale, le projet Durquap a pour objectif d'améliorer l'accès aux infrastructures de base pour les populations vivant dans les quartiers précaires de Brazzaville (Moukoundzi-Ngouaka et Sukissa) et de Pointe-Noire (Tchiniambi, Mboukou). Débuté en février 2016, le projet prend fin en mai 2021.