Congo-Kinshasa: Fécofa - Makelele, Hitoto et Nonda chargés de convaincre les binationaux

Claude Makelele, Roger Hitoto, Chris Nonda Shabani et Santos Muitubile rentrent à la Fédération congolaise de football association (Fécofa), les deux premiers cités promus respectivement ambassadeurs du football congolais et conseillers auprès du président de la Fécofa et du sélectionneur des Léopards.

La Fécofa a officiellement pris l'option de ramener les jeunes binationaux congolais évoluant en Europe chez les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC). C'est en tout cas la mission confiée à Claude Makelele, Roger Hitoto et Chris Shabani Nonda. Le président de l'instance faîtière du football, Constant Omari Selemani, a nommé l'ancien international français de souche RD-congolaise, Claude Makelele, et l'ancien international congolais Roger Hitoto en qualité d'ambassadeurs du football congolais. Selon le site web officiel de la Fécofa, « les nouveaux promus sont chargés de contacter, de faire le suivi et de convaincre des binationaux sur l'échiquier mondial ». Ceux-ci vont mettre leur expérience sportive au bénéfice de la RDC.

Claude Makelele a fait partie du staff technique du Paris-Saint-Germain à la fin de sa carrière de footballeur, avant d'être entraîneur principal à Bastia en France et ensuite à Eupen en Belgique. Aujourd'hui, l'ancien milieu défensif international franco-congolais est conseiller technique auprès de jeunes joueurs de Chelsea en Angleterre où il a aussi été joueur. Quant à Roger Hitoto, il fait office de consultant sportif depuis qu'il a rangé ses crampons dans les placards.

Né à Mbandaka dans l'ex-province de l'Equateur en RDC, Roger Hitoto a joué essentiellement en France dans les divisions inférieures, surtout à Rouen où il a fait six saisons, avant de s'imposer en Lille de 1994 à 1999. Il va donc allier son travail de consultant à celui de superviseur des binationaux en Europe pour le compte de la Fécofa. Ces deux ambassadeurs rejoignent Aziz Makukula, ancien international portugais d'origine congolaise, nommé il y a quelques années ambassadeur du football congolais.

Pour sa part, l'ancien capitaine des Léopards Chris Shabani Nonda a été promu conseiller du président de la Fécofa, lui aussi « chargé du contact, suivi et conviction des binationaux sur l'échiquier mondial ». Constant Omari rapproche près de lui l'ancien meilleur buteur du championnat de France L1 avec Monaco, alors que le nom de Nonda reviendrait sur plusieurs lèvres comme le futur président de la Fécofa après l'annonce faite par le président Omari de ne plus briguer un mandat supplémentaire lors des élections au sein de l'instance national du football congolais en décembre 2021.

Muitubile conseilleur du sélectionneur

L'ancien milieu offensif des Léopards Santos Muitubile a été nommé conseilleur du sélectionneur national des Léopards seniors A. Vainqueur, en tant que sélectionneur des Léopards locaux, de la première édition du championnat d'Afrique des nations (Chan) en Abidjan en Côte d'Ivoire en 2009, il sera dans le sillage du futur sélectionneur, selon toute vraisemblance le technicien français Rolland Courbis, pour donner des détails importants sur la sélection.