Congo-Kinshasa: Assistance humanitaire - La Caritas Budjala au chevet des sinistrés des vents violents

Victimes des vents violents qui ont emporté la toiture de tous les bâtiments du camp des mariés de la paroisse Saint-Joseph de Bokonzi, dans le territoire de Kungu, secteur de Dongo dans la province du Sud-Ubangi, les pensionnaires dudit camp ont bénéficié récemment de l'assistance de la Caritas Budjala.

La modeste assistance était composée de barres de savon, de sucre et de sel. La remise de cette assistance s'est passée dans l'enceinte de ladite paroisse. Caritas Budjala plaide dès lors auprès des institutions publiques et privées, partenaires, hommes et femmes de bonne volonté de venir au secours de ces victimes afin de soulager leurs douleurs. A en croire un communiqué de presse de la Caritas-Congo, les besoins les plus urgents de ces sinistrés s'expriment en termes des vivres et non-vivres, des fournitures scolaires pour les enfants pour qu'ils reprennent le chemin de l'école, car ils ont tout perdu, y compris trente-neuf habitations du camp des mariés qu'il faut réhabiliter.

"Actuellement toutes ces familles, surtout les enfants et les femmes sont exposés à toutes les intempéries parce qu'elles passent des nuits à la belle étoile ", a souligné avec tristesse M. l'abbé Donatien Donda, coordonnateur Caritas Budjala, dans une note d'information parvenue à caritasdev.cd. « Aucune autre assistance n'est venue s'ajouter jusque-là à celle de la Caritas. Or, la situation devient très difficile », a conclu le prêtre, précisant qu'il s'agit du camp des mariés, mais dont les responsables sont des vieillards. Aux organisations et personnes qui voudraient apporter leur aide à ces sinistrés, là Caritas-Budjala leur demande de le faire via tranfert money au numéro de téléphone +243 82 52 60 798 ou par voie bancaire : 00017-26500-94039780001-30.