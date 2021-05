Nigeria: Kelechi Nwakali - "Je n'ai jamais envisagé de jouer pour une autre nation"

Kelechi Nwakali est au cœur de l'actualité. Le jeune joueur (23 ans) a-t-il des envies de jouer pour un autre pays lassé d'attendre les Super Eagles? Cette rumeur qui s'est enflée à la suite d'une déclaration attribuée au frère du joueur a été catégoriquement réfutée par l'intéressé.

A en croire les informations qui ont circulé ces derniers jours, Kelechi Nwakali pourrait décider de défendre les couleurs d'une autre nation. Après avoir remporté la Coupe du monde U17 en 2015 avec le Nigéria, le milieu de terrain d'Alcorcon, prêté à Huesca (Espagne), n'a toujours pas été appelé chez les A malgré sa bonne forme.

"Certains agents de pays étrangers ont approché Kelechi pour un changement d'allégeance afin qu'il joue pour leurs équipes nationales" a affirmé le frère du joueur, Allwell Nwakali tout en précisant que ce dernier n'avait donné aucun accord à ces intérêts.

Nwakali fatigué d'attendre une première sélection chez les A du Nigéria? La rumeur s'enfle et pour calmer les ardeurs, l'ancienne star de l'académie d'Arsenal a tenu a clarifier sur Twitter.

«Contrairement aux informations qui circulent dans les médias, je reste déterminé à servir mon pays. C'est toujours un honneur de porter le vert du Nigeria, et c'est mon rêve de continuer à le faire. Je nie catégoriquement ces rapports et je continuerai à travailler dur jusqu'à ce que je sois appelé. Je suis extrêmement fier d'avoir représenté le Nigéria à différents niveaux et je suis reconnaissant d'avoir eu ces opportunités dans ma carrière jusqu'à présent. Je n'ai jamais envisagé de jouer pour une autre nation et continuer à jouer pour le Nigeria au niveau international reste ma priorité et mon rêve" a écrit le joueur.

Nwakali, qui n'a pas été sélectionné dans un match de compétition, a marqué un beau but pour les Super Eagles contre l'Atletico Madrid Football Club lors d'un match amical international à Uyo en 2018. Depuis, plus rien. Le Sélectionneur Gernot Rohr n'a nommé le milieu de terrain que sur la liste d'attente des Super Eagles lors des éliminatoires de la CAN 2022 en mars dernier, le laissant encore techniquement éligible pour passer dans un autre pays.