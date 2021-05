Sénégal: Dons aux populations à Touba - La Fondation Sokhna Bally Mbacké offre 62 millions FCfa en vivres

La résidence Khadim Rassoul de Darou Marnane à Touba a abrité, lundi dernier, la cérémonie de remise de dons de la Fondation Sokhna Bally Mbacké, d'une valeur de 62 millions FCfa en vivres et des enveloppes aux populations. Elle a été présidée par Serigne Kosso Mbacké, fils ainé du khalife général des Mourides, en présence du maire de Touba, Abdou Lahad Ka, entre autres autorités religieuses et notabilité de la cité religieuse.

«C'est une fondation qui a vu le jour, il y'a tout juste six mois, aujourd'hui profitant du mois béni du ramadan, nous accomplissons une œuvre sociale en prélude au lancement de officiel de la fondation dans les jours à venir» a affirmé Cheikh Diop membre de la fondation et porte-parole du jour. Des denrées alimentaires et des enveloppes ont été offertes par la fondation Fondation Sokhna Bally Mbacké, épouse du khalife général des Mourides, pour venir en aide surtout aux démunis et aux écoles coraniques (Daaras).

Ainsi une enveloppe de plus de 62 millions de FCfa, fruit d'une collecte antérieure, à cette journée a permis d'avoir les dons d'aujourd'hui. 4000 Sacs de riz ont été distribués, de mêmes que 900 bidons d'huile, 950 cartons de pâtes alimentaires, 200 cartons de lait et des enveloppes aux organisations comme « Touba Ca Kanam », et le centre de santé de Porokhane.

Créée par l'épouse du khalife général des mourides, Sokhna Bally Mbacké Mountakha, la fondation qui est à son premier acte, a comme objectif de venir en aide aux démunis. Pour atteindre ses objectifs, elle va sous peu connaitre une extension au niveau national et international, pour collecter des dons en faveurs des démunis.

Le lancement officiel des activités de la fondation Fondation Sokhna Bally Mbacké, sera fait dans les jours à venir. Auparavant Serigne Mame Thierno Mbacké Kosso, fils aîné de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké est largement revenu sur les motivations de Sokhna Bally et les objectifs de la fondation.