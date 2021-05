Madagascar: Evénements - « Bbq party » sous les arcades chez Akohona Matata

« Bonne fête de l'Aïd et Ascension », voilà en substance ce que propose en guise d'ouverture l'Akohona Matata à Analakely demain à partir de 15 h jusqu'à 20 h. Ce nouveau lieu de la gastronomie de la Capitale ouvre donc ses portes avec aux manettes le chef Herizo. Celui qui a fait les beaux jours de plusieurs tables les plus réputées de Tana.

Ce sera donc « Bbq party » sous les arcades, le décor a été renouvelé. Pour les flâneuses et flâneurs de ce jour férié, elles et ils pourront profiter des tapas, shawarmas et pizzas, plus les desserts. Il faut dire que la pizza y est une institution, telle la pizza « Flocon de neige ». Sinon, les flemmardes et les flemmards pourront passer commande et se faire livrer à travers l'application « Akohona Matata ».

Pour encore mettre plus d'ambiance, l'animation sera assurée par le Dj Nougat afin d'apporter plus de vie sous les arcades. Ainsi, il ne s'agit pas d'un « big fiesta » en soi mais surtout une opportunité de se retrouver en famille ou entre ami(e)s en cette période de fin du Ramadan et d'Ascension. Tout cela dans le respect des gestes barrières selon les maîtres des lieux, que les jolies hôtesses présentes ne manqueront pas d'ailleurs de rappeler.