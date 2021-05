Madagascar: Rugby - Qualification J.O - Les Makis et les Bleues dans la même poule

Les Ladies Makis défieront les Bleues, mondialistes et olympiennes.

Les Ladies Makis à VII se sont logées dans un groupe difficile. L'équipe nationale évoluera dans la poule C avec la France, Hong Kong et la Colombie au tournoi de qualification olympique à Monaco en juin.

Le tirage au sort des poules du tournoi de qualification olympique programmé les 19 et 20 juin à Monaco n'a pas été clément pour l'équipe nationale. Les Malgaches ont hérité de l'équipe de France, de Hong Kong et de la Colombie dans la poule C. Les protégées de Eric Sefo devraient être parmi les deux premières ou les deux meilleures troisièmes pour se qualifier pour les quarts de finale. Quant à la Tunisie, l'autre équipe africaine, elle évoluera dans le groupe B avec la Nouvelle Guinée, le Kazakhstan et la Jamaïque.

Douze pays participeront à ce tournoi ultime pour aller à Tokyo. Elles se répartissent en trois poules de quatre équipes. Seules les deux finalistes décrochent les deux dernières places à ce sommet planétaire. Les Bleues sont l'équipe la mieux classée dans la poule C. Elles comptent un quart de finale de Coupe du monde en 2009 et une finale en 2018. L'Équipe de France de rugby à sept est championne d'Europe en 2007, et en juillet 2015 et avait participé aux Jeux olympiques de Rio 2016 où elle a terminé à la 6e place.

« Si notre équipe est bien soutenue, la France sera notre principale adversaire. Concernant les deux autres, l'équipe de la Colombie n'est pas très technique vu sa façon de jouer lors du stage au Japon. Ses joueuses ont toujours peur de notre placage. Hong Kong, de son côté, a une bonne vitesse mais faible sur la condition physique. Pourtant, les Makis devraient ajuster leurs touches, apprendre à ne pas perdre trop de ballons et se préparer physiquement», a annoncé avec optimisme le Directeur technique national, Antsoniandro Randrianorosoa.

Les Makis ont débarqué au pays ce lundi après avoir suivi un stage en Tunisie du 30 mars au 08 mai. Elles sont encore sous quarantaine en attendant les résultats de leur test Covid-19. Elles continueront ensuite leur stage bloqué au centre de formation à Andohatapenaka jusqu'à leur départ pour Monaco.

Groupe A : Russie, Argentine, Mexique, Samoa

Groupe B : Papouasie-Nouvelle-Guinée, Kazakhstan, Jamaïque, Tunisie

Groupe C : France, Hong Kong, Colombie, Madagascar.