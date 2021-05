Madagascar: Distribution - Vitogaz adopte la livraison à domicile par vélo électrique

Les restrictions sanitaires dues à la pandémie de Covid-19 font germer de nouvelles idées pour les entreprises. A l'instar de Vitogaz qui a récemment lancé et qui adopte actuellement la livraison de gaz par vélo électrique.

Un système simple et efficace puisque l'utilisateur n'a plus besoin de faire le déplacement auprès des stations-services ou des distributeurs pour avoir sa bouteille de gaz. En effet, la commande se fait par simple appel téléphonique ou sur la page Facebook de Vitogaz ou encore à travers le site de Mbike Livraison Express. En adoptant ce système de livraison écologique, Vitogaz a un double objectif.

« Outre notre volonté de satisfaire au maximum aux besoins des utilisateurs, la livraison par vélo électrique nous permet également d'atteindre notre objectif de protection de l'environnement », explique un responsable de Vitogaz. Faut-il en effet rappeler que Vitogaz a toujours milité pour la réduction de l'utilisation du charbon de bois.

Et par conséquent, l'utilisation du gaz butane qui a le mérite d'être une énergie domestique propre et non polluante. La récente baisse des prix du gaz fait partie des ces efforts pour la vulgarisation de cette énergie de plus en plus accessible pour le plus grand nombre.