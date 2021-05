Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de 63 milliards de FCFA de la capitalisation boursière

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 62,616 milliards FCFA à l'issue de la journée de cotation du mardi 11 mai 2021.

Cette capitalisation s'est établie à 4639,236 milliards FCFA contre 4576,620 milliards FCFA la veille. Quant à la capitalisation boursière du marché obligataire, elle a quitté sa position stationnaire qu'elle occupait depuis trois journées, se situant à 6282,064 contre 6298,926 milliards FCFA la veille.

Cette situation est induite par l'embellie de deux indices. L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi gagné 1,78% à 134,83 points contre 132,47 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a enregistré une hausse de 1,37% à 154,16 points contre 152,07 points la veille. La valeur totale des transactions s'est élevée à 986,228 millions FCFA contre 1.098 milliard FCFA la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les valeurs suivantes : Société de caoutchouc de Grand Béréby (plus 7,41% à 2.900 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 7,40% à 1.670 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,36% à 2.480 FCFA), SITAB (plus 7,21% à 1.710 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 975 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les valeurs suivantes : PALM Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 3225 FCFA), Crown SIEM (moins 7,32% à 380 FCFA), Sucrivoire (moins 5,33% à 710 FCFA), BOA Mali (moins 2,96% à 1.310 FCFA) et Total Sénégal (moins 0,36% à 1.400 FCFA)