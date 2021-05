Madagascar: Ambohimahavelona - Toliara II - Un enfant tué et ses organes enlevés

Une scène macabre désole des habitants de la commune d'Ambohimahavelona, dans le district de Toliara II. Le mobile d'un meurtre d'enfant reste non élucidé.

ATROCE. Un enfant de 14 ans a été sauvagement tué dans le fokontany d'Ankazomena, dans la commune rurale d'Ambohimahavelona, du district de Toliara II. Son corps a été retrouvé dans les bois, ses mains et ses pieds ligotés. Il n'avait plus de sexe, ni de testicule gauche, ni de rein gauche, ni ses yeux. Les proches de l'enfant ont remarqué que ce dernier n'est pas rentré à l'heure habituelle le soir et les recherches ont commencé la nuit de sa disparition.

« Un autre enfant du fokontany, une connaissance, aurait demandé à la jeune victime d'aller à un endroit car quelqu'un aurait demandé à le voir. Dès qu'il serait arrivé à l'endroit indiqué, où des individus l'auraient attendu, ils l'auraient assommé de suite », raconte une source. « L'enfant a été ligoté, dénudé et sa tête a été fracassée par un moellon. Les tueurs ont utilisé un ciseau et un couteau pour enlever ses organes qu'ils ont ensuite mis dans un sachet en plastique noir. Le corps a été retrouvé quatre jours après le meurtre », continue l'interlocuteur.

L' « ami » qui l'a piégé, aurait avoué que certains des individus qui ont tué l'enfant viennent d'ailleurs. Après des poursuites et des recherches, de présumés coupables ont été cueillis dans les environs d'Ambohimahavelona, dans la commune de Manorofify, dans la commune de Milenaka, et certains à Toliara. Ces auteurs attrapés par les gendarmes ont été ramenés à Ambohimahavelona pour dénoncer et trouver leurs complices.

Suspension

En cours de route, trois d'entre eux se sont échappés et malgré la sommation des gendarmes, ils ne se sont pas arrêtés. Les trois ont ainsi croulé sous les balles. Les familles des trois individus refroidis par les forces de l'ordre, n'acceptent pas la situation et ont demandé le soutien du député élu à Toliara II. Il est rapporté que les droits de l'homme n'ont pas été respectés car les gendarmes auraient tiré sur des hommes enchainés.

Le parlementaire a demandé la suspension de la mise en exécution du Dina, de même que le défèrement du reste des auteurs au tribunal. « Le mobile du meurtre reste inconnu jusqu'à ce jour. La mise en exécution du Dina est suspendue, mais pas encore abandonnée. De même que le procès des auteurs », explique le chef de district de Toliara II, Vonjy Bototsako.

Cependant, le meurtre a été commis le 9 avril, et jusqu'ici, il n'y a eu aucun procès ni aucune compensation pour la famille de l'enfant tué. Si les organes font l'objet de trafic pour une quelconque transplantation, ils n'auraient pas été emballés dans un simple sachet. Huit personnes sont soupçonnées dans l'affaire qui a été menée en « kabary » à Ambohimahavelona devant les responsables de l'application de la convention communautaire « Dinabe ».Celle-ci a décrété le paiement d'une amende de 18 millions d'ariary en plus d'un défèrement auprès de la gendarmerie et du tribunal.

Des cas semblables de mort d'homme restent non élucidés dans le district de Toliara II. Tel celui d'un homme décapité dans la commune d'Andranohinaly ou celui d'une vieille femme retrouvée sans tête à Andranovory alors qu'elle cherchait du bois de chauffe.