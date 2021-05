Madagascar: Météo - Temps frais sur les Hautes Terres

Les 12, 13, 14 mai, on observera une légère augmentation des températures sur les Hautes Terres. Elles seront en baisse à l'intérieur du Sud ouest. Elles seront en hausse sur la partie Sud-ouest et les côtes Nord-ouest pour les trois jours à venir. Dans la capitale, la température minimale est de 17°C et la maximale est de 24°C. A Antsirabe, les températures varient entre 12 et 22°C.

Ce jour, la matinée sera particulièrement nuageuse sur la partie Nord-est avec des pluies faibles intermittentes le long des côtes d'Analanjirofo et Atsinanana. Ce temps sera accompagné de crachins locaux dans la région Alaotra Mangoro et dans le district de Befandriana Nord. Sur les Hautes Terres, le temps sera nuageux sur la partie Est et ensoleillé sur le reste. L'après midi, des averses isolées seront au rendez-vous dans les régions Bongolava, Itasy, Vakinankaratra et Vatovavy Fitovinany. Demain, le temps sera nuageux dans la partie Est des Hautes Terres et cela va être suivi de crachins sur Alaotra Mangoro. Temps nuageux sur Bongolava, partie Ouest d'Itasy, Vakinankaratra, Vatovavy Fitovinany et la partie Nord de l'île. Le reste sera sec. Des brouillards matinaux seront au rendez-vous au niveau des régions Menabe et Atsimo Andrefana. La partie Est des Hautes Terres aura un ciel nuageux. Le temps sera sec ailleurs.