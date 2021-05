Madagascar: Disparition - La scène musicale pleure Fali Andriamihamisoa

Fali Andriamihamisoa Rakotobe n'est plus, un charmant bout de femme qui depuis plus de deux décennies maintenant a conquis malgré elle le cœur des mélomanes. Si son nom peut vous paraitre assez méconnu, son visage lui vous est sans doute des plus familiers.

Une véritable passionnée de musique depuis son plus jeune âge, Fali comme on l'appelle transcende la scène musicale malgache en ayant surtout privilégiée diverses collaborations par son talent. Elle est cette voix unique qui sublimait les chansons des plus grands compositeurs de sa génération, cette voix qui transperce aussi bien qu'elle nous charme quand elle s'accompagne de son sourire radieux.

De Silo avec qui elle est proche par alliance, à Samoëla avec qui elle s'est pleinement épanouie sur scène également, mais aussi en ayant été l'une des piliers du collectifs d'artistes urbains Dio-XVI ou Diosezy récemment, Fali Andriamihamisoa Rakotobe s'est toujours démarquée du lot, tout en étant cette femme de l'ombre qui illumine la scène de sa voix. Une véritable « Warrior » comme la décrivent ses pairs, Fali nous a quitté hier après avoir vaillamment menée une rude bataille contre une rupture d'anévrisme il y a de cela quelques semaines.

Un sourire éclatant, une voix douce et envoûtante, Fali est une étoile de plus au firmament. « Nous nous sommes entêtés, nous nous sommes battus pour toi, mais nous t'avons quand même perdue. Nous continuerons à te faire honneur à travers cette musique qui te tient à cœur » souligne Samoëla dans un émouvant hommage à son amie. Un sourire éclatant, une voix douce et envoûtante, Fali est une étoile de plus au firmament.