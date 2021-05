Ile Maurice: ICTA - Les organisations internationales fustigent les propositions du «consultation paper»

Dans un document envoyé à l'ICTA en réponse au «consultation paper» ce mercredi 12 mai, plus d'une cinquantaine d'organisations et associations internationales tirent la sonnette d'alarme sur les dérives possibles suite à de telles propositions. Reporteurs Sans Frontières, Access Now, la Gambian Press Union, la Korea School of Law, Wikimédia France parmi d'autres expriment leurs inquiétudes quant à la liberté d'expression à Maurice si de telles amendements sont mises en œuvre.

Le groupe dénonce le fait que l'Etat met en danger la sécurité sur internet en s'attaquant à au cryptage, qui garantit le droit à la vie privée. De plus, le rôle du National Digital Ethics Committe est aussi décrié. Les signataires font ressortir que les «illegal and harmful contents» ne sont pas définis, ce qui donnera à ce comité un «unacceptable degree of discretion»