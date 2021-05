Cote d'Ivoire: Solidarité - L'actrice Kadhy Touré fait des dons à Abobo

Dans le cadre de ses activités, la fondation Kadhy Touré, en partenariat avec l'Ong Ajad, a apporté son soutien à 21 familles vulnérables dans les communes d'Abobo et d'Anyama, le 8 mai dernier, lors d'une cérémonie dans la commune d'Abobo. Plusieurs dons de vivres et non vivres ont été remis aux différentes familles présentes afin de les aider à subvenir à leurs besoins primaires.

Pour l'actrice et productrice ivoirienne, Kadhy Touré, ce fut un moment de partage et de communion avec ces familles qui l'ont adoptée à travers le petit écran, mais aussi l'occasion de réitérer son engagement pour les communautés vulnérables. A cet effet, elle a incité tous les acteurs du monde culturel et de la société civile à contribuer chacun à la construction d'une Côte d'Ivoire solidaire.

Pour rappel, la fondation Kadhy Touré, créée depuis février 2019 par l'actrice, a pour objectif d'assister les personnes en détresse, de lutter pour l'alphabétisation et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille.