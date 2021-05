Congo-Kinshasa: Urbanisme et habitat - Pius Muabilu mobilise les Directeurs de son administration

Nommé depuis le 12 avril et investi le 26 avril dernier, le Ministre d'Etat Ministre en charge de l'Urbanisme et habitat, Pius Muabilu Mbayu Mukala se démarque du jour au jour dans son secteur par des actions concrètes sur le terrain. En effet, l'Autorité Morale du Congrès national congolais (CNC), a rencontré, tour à tour, les directeurs nationaux de différents services de son administration mardi 11 mai 2021, dans la matinée dans son cabinet de travail à l'immeuble jaune à Lingwala.

Toujours proche de son personnel, il est ici question de les booster à augmenter les recettes, et surtout de comprendre leur mode de fonctionnement. De ce fait, dans le souci de faciliter la collaboration, le patron de l'Urbanisme et habitat utilise une méthode pédagogique ponctuée par une série de rencontres avec l'administration pour promouvoir la bonne gouvernance et assurer la mobilisation maximale des recettes au trésor.

"La modalité, c'est le contact avec les directeurs nationaux. C'est via ces chefs de divisions qu'on juge l'efficacité du ministère parce que les recettes dont on parle ce n'est pas le ministre qui doit chercher à les mobiliser", a dit le Ministre de l'Urbanisme et habitat, Pius Muabilu Mbayu Mukala.

Il sied de noter que le patron de l'urbanisme congolais Pius Muabilu a, après la réunion avec tous les membres de l'administration de son ministère et ceux de son cabinet, tenue le jeudi 6 mai dernier, continué de recevoir chaque directeur individuellement.

A en croire des sources officielles, déjà classé parmi les cinq ministères qui ont excellé dans le gouvernement Ilunkamba, décidément, Pius Muabilu se veut clairement de continuer sur cette même lancée. Car, en mobilisant ses services, le budget assigné pour l'exercice 2022 est une option première pour ce cadre de l'Union sacrée de la nation.