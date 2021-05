Congo-Kinshasa: MCSD-Bumbu - Comités de base installés, l'équipe Ibonga Philippe au travail

Sous un œil de régal, le Sénateur Roger Muaka Muaka, président national du Mouvement Chrétien pour la Solidarité et la Démocratie (MCSD), est témoin oculaire de l'installation des comités de base du parti dans la commune de Bumbu, organisée, le samedi 8 mai 2021, en la salle THERESIA située sur l'avenue Manifeste n°87 dans la Commune de Selembao.

Ils sont constitués de 440 membres faisant partie des Comités sectionnaires et sous-sectionnaires, des comités de la Ligue de Femmes et Ligue de Jeunes.

Philippe Ibonga Kafumba a été choisi par ses pairs pour être aux commandes de la commune de Bumbu. Il sera secondé par M. Tsimba Matondo Serge.

C'est pour dire que le Mouvement Chrétien pour la Solidarité et la Démocratie (MCSD) se met déjà au parfum des échéances électorales de 2023, qui s'approchent à pas de géant.

A cet effet, ce parti politique, apparemment jeune mais aguerri de par son esprit, expérience et stratégies de terrain, tient résolument à conquérir son électorat dans la Ville-province de Kinshasa.

Voilà pourquoi, après Limete, Selembao et Bumbu, le MCSD met les bouchées doubles pour assurer une large couverture dans son implantation. La prochaine étape sera probablement la commune de Kasa-Vubu.

Prenons acte du Serment prononcé

Après avoir circonscrit le cadre et procéder à la présentation de la posture du MCSD en rapport à son historique par le Secrétaire Général Ir. Marc Ilo Malongi, le patron du MCSD Ville-province de Kinshasa, M. Edmond Mavungu, a pris acte du serment prononcé par le président sectionnaire. Par devers lui, tous les autres membres investis (sectionnaires et sous-sectionnaires, Ligue de Femmes et Ligue de Jeunes).

Ils ont tous pris l'engagement de travailler avec honnêteté et loyauté aux idéaux du parti, de porter dans tous les coins et recoins de Bumbu, l'étendard du MCSD. Aussi, faire de tous les habitants de Bumbu des membres sympathisants du parti.

Pour ce faire, ils ont été dotés des instruments juridiques du parti à savoir, les statuts, les drapeaux et écharpes aux emblèmes du parti en guise d'une lourde responsabilité qui pèse sur eux afin d'obtenir la victoire finale aux élections prochaines.

Une cérémonie riche en couleurs et réussie grâce aux efforts inlassables de l'équipe mixte composée des membres de la commission d'implantation et de la Fédération de Kinshasa.

La modération était assurée conjointement par le Chef d'équipe d'implantation Doucet Maphangala, SGA et Fédéral du Kongo Central ainsi que M. Victor Okito, Secrétaire fédéral de Kinshasa.

L'appel du Sénateur aux heureux promus

Aux membres des comités sectionnaires et sous sectionnaires, ligue de femmes et Ligue de jeunes installés : «Nous allons vous juger par le travail. Faites en sorte que l'unique siège qui revient à Bumbu soit le vôtre. Car, le potentiel candidat à ce siège sera recruté dans vos rangs et non ailleurs», a martelé le patron du MCSD, Roger Muaka. Et le président national de poursuivre : « vous n'avez pas tort de faire confiance au MCSD car, dit-il, c'est un parti politique respectueux du message de l'évangile que nous prêchent nos pères spirituels (pasteurs et prêtres). Ensuite, nous imitons Joseph Kasa-Vubu qui est un repère et un modèle de vertus irréprochables dans la gestion de la Res publica.

Au total, 440 membres ont été installés issus de huit (8) quartiers (Mbaki, Matadi 1, Matadi 2, Dipiya, Mfimi, Tomba, Mbandaka, et Mai Ndombe) que compte la Commune en raison de 55 personnes par quartier.

Comme il est de coutume au MCSD, une collecte de fonds a été organisée pour permettre aux nouvelles équipes dirigeantes d'avoir un fonds de démarrage des actions sur terrain. Pour ce faire, la somme de 770.600 FC a été collectée sur place.

Il convient de rappeler que les nominés ont suivi, auparavant, soit la veille de leur installation, une formation de base sur l'idéologie, le travail en équipe, les méthodes d'une gestion rationnelle de la Res publica ainsi que les valeurs morales et chrétiennes que prône le parti pour une société meilleure qu'auparavant.