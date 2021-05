Congo-Brazzaville: Forêt - Un nouvel accord de partenariat pour promouvoir le commerce légal du bois

Le portail du commerce du bois, lancé récemment, est le nouveau partenariat destiné à faciliter le commerce légal et durable des bois tropicaux issus notamment du Bassin du Congo. Trois organisations internationales sont pour l'instant engagées dans ce processus de transparence.

L'Association technique internationale des bois tropicaux, l'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) et le Form international sont les signataires en mars dernier du partenariat pour l'amélioration du portail du commerce du bois. Ces entités entendent soutenir la croissance, la transparence et la diversité du commerce légal et durable des bois tropicaux.

L'initiative constitue une réponse, selon les signataires, aux nombreuses questions que se posent les négociants de bois concernant le commerce légal du bois, la diligence raisonnée, les exigences de tel ou tel pays et l'exportation. Le portail du commerce du bois offre les profils des Etats sur la filière du bois et la législation connexe dans les pays producteurs, principalement situés en Afrique tropicale, en Asie et en Amérique latine.

En outre, le portail permettra de faciliter le développement et l'amélioration du commerce des produits ligneux par l'expansion de la couverture géographique et linguistique du site web actuel, en y ajoutant de nouveaux profils de pays ; la refonte du site web et d'améliorer sa convivialité pour l'utilisateur ; l'accroissement de la visibilité du site web et de son public dans le cadre d'une nouvelle stratégie de marché et la promotion lors des manifestations pertinentes.

Dans cet accord de partenariat, l'OIBT finance les travaux techniques, tandis que l'Association technique internationale des bois tropicaux (le propriétaire du site) et Form international (le gestionnaire du projet), sont chargés de leur exécution, en étroite collaboration avec le secrétariat de l'OIBT. Ils promettent de travailler en synergie dans leur approche de la gestion durable des forêts et la promotion du commerce des bois et produits forestiers d'origine légale et durable.