Sénégal: Massamba Cisse, coach As Pikine actuel leader - "Etre costaud et continuer sur la même lancée"

Leader après 15 journée de, l'équipe de la banlieue veut garder la première place pendant les cinq prochaines journées et finir championne de Ligue 1. Sur une série de 3 victoires (1er avec 28 points), l'équipe de la banlieue s'est, depuis deux journées, installée sur le fauteuil de leader avec un point d'avance sur Teungueth Fc.

"Mes joueurs ont bien compris mon message. Nous sommes en phase avec notre projet. Etre leader depuis deux journée, est un bon résultat. Il faudra rester zen et continuer à travailler, être lucide et ne pas croire que l'a déjà gagné le championnat. Ce qui est loin d'être fait", a confié Massamba Cissé, entraîneur de l'As Pikine. "Il reste 10 journées. Nous avons marqué 23 buts et nous avons encaissé 13. Nous avons pris l'option de jouer à l'avant. Celui qui prend cette option prend beaucoup de risque", poursuit-il.

Pour le coach pikinois, il faudra être costaud et continuer sur la même lancée que les dernières journées. "C'est à nous de continuer à marquer des buts. Nous avons la meilleure attaque du championnat. Il faut continuer sur cette lancée et essayer d'être costaud en évitant de prendre des buts. On est leader et on va essayer d'y rester pendant au moins 7 journées et on verra. L'appétit vient en mangeant", soutient-il.