Sénégal/Liberia: Mame Mouss Cisse, coach des Lionnes - «Nous avons une idée par rapport à la façon de jouer du libéria»

Le Sénégal est prêt à toutes les éventualités pour la double confrontation qui l'opposera au Liberia pour les besoins des éliminatoires de la CAN prévue du 20 au 22 juillet 2022 au Maroc. L'entraîneur des Lionnes Mame Moussa Cissé a estimé avoir déjà une idée sur la manière de jouer du Libéria pour l'avoir affronté lors du dernier tournoi de l'UFOA.

«Le Liberia est un adversaire que l'on a eu à étudier. On a eu la chance de le rencontrer au tournoi de L'UFOA. On les avait battu en demi-finale. Nous avons une idée par rapport à la façon de jouer du Libéria, ses individualités, ses forces et ses faiblesses. Mais, il ne faut pas rester sur cela car, c'était il y a un an et le contexte a changé. A l'aller, nous allons nous déplacer et il faut que l'on se prépare à toutes les éventualités", a-t-il indiqué.

Avant d'ajouter : "Nous essayerons de mettre toutes les forces de notre côté et gagner cette double confrontation et de nous qualifier pour les prochaines Can". Pour la préparation, le technicien informe que l'équipe nationale, avec une base composée de joueuses locales, va engager la semaine prochaine sa préparation.

"Le groupe que nous avons est à base locale. La plupart des joueuses sont en compétition. J'ai eu la chance de les superviser dans le championnat. Elles ont quelques matchs dans les jambes. Ce qui est réconfortant mais pas assez. Il va falloir les mettre en regroupement très prochainement en début de semaine. Nous aurons trois semaines et nous essayerons de revisiter notre physique pour les mettre dans des conditions de performances et leur préparer à faire un bon résultat à Monrovia", fait-il remarquer.