Sénégal: Aid el-fitr ou korité 2021 - La Coordination des musulmans du Sénégal prie ce mercredi

Le Ramadan se termine comme il a démarré au Sénégal, dans la division. La Coordination des musulmans du Sénégal (CMS) dont la Commission d'observation du croissant lunaire a siégé hier, mardi 11 mai 2021, au soir, correspondant au 29e jour de jeûne et la nuit du doute, célèbre l'Aid El-Fitr communément appelé Korité, ce mercredi 12 mai. Elle annonce que le croissant a été aperçu au Mali, au Niger et en Côte d'Ivoire. Alors que la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC), elle, siège ce mercredi soir à la RTS pour observer la nouvelle lune et déterminer la date de la Korité.

Aïd El-Fitr ou Korité 2021 (1442H), c'est ce mercredi, pour certains musulmans Sénégalais et demain jeudi pour le reste ! Une grande partie de la communauté musulmane va célébrer la fête de l'Aïd El-Fitr ce mercredi. La Commission d'observation du croissant lunaire de la Coordination des Musulmans du Sénégal (CMS), depuis son siège à Pikine, a indiqué que le croissant lunaire a été aperçu dans la sous région précisément au Mali, au Niger et en Cote d'Ivoire.

La prière des deux rakkats sera exécutée, ce mercredi matin à 09h, à l'esplanade du stade de l'Amitié, a indiqué Imam Oumar Sall. «La Commission d'observation du croissant lunaire de la Coordination des musulman du Sénégal a procédé ce jour, mardi 11 mai 2021, à l'observation du croissant lunaire au Sénégal, dans la sous-région et à travers le monde musulman. Et, selon nos informations, le croissant a été aperçu au Mali, au Niger et en Côte d'Ivoire. Des informations que nous avons recoupés, vérifiés et vérifiables, vu que notre commission universaliste qui, sur l'ensemble des musulmans du monde entier, est obligé de prendre cette information.

Par conséquent demain (aujourd'hui, ndlr), mercredi 12 mai 2021, correspond au 1er du mois lunaire Chawwal c'est-à-dire Korité 1442H», renseigne l'imam de la grande mosquée de l'UCAD, non moins vice-président de la Commission d'observation qui s'est réunit le 29e jour de jeûne, marquant la nuit du doute. Il a formulé des prières pour que Dieu exauces nos bonnes actions durant le mois de Ramadan. Au même moment, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC), va se réunir ce mercredi soir 11 mai 2021, dans les locaux de la RTS, à partir de 19h30, pour scruter la nouvelle lune. Les membres de la CONACOC qui en seront à leur nuit du doute vont déterminer le jour de la Korité pour ceux qui avaient commencé le Ramadan le mercredi 13 avril dernier et qui en seront à leur 29e journée de jeûne.

Pendant ce temps, dans le reste du monde, plusieurs pays ayant pourtant entamé le jeûne du mois béni le mardi 13 avril 2021, annoncent la Korité pour jeudi, invitant les fidèles à compléter le Ramadan à 30 jours (de jeûne). C'est le cas en particulier en Arabie Saoudite dont la Cour suprême annonce que la date de l'Aïd ElFitr pour cette année sera le 13 mai 2021. Il y aussi l'Algérie, la France, l'Espagne, etc.