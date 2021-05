Togo: Programme de formation dédié à l'émergence infectieuse

Sorbonne Université (France) et l'Université de Lomé ont signé mardi à Lomé une convention de partenariat pour lancer un programme de formation dédié à l'émergence infectieuse.

Ces deux établissements ont élaboré un programme de formation initiale et continue ainsi qu'un programme de recherche permettant de former à Paris et à Lomé des professionnels de santé et des chercheurs, indique un communiqué d'une agence de relations publiques.

Les équipes universitaires ont adopté une approche pluridisciplinaire fondée sur l'expertise des trois facultés de Sorbonne Université (Médecine, Science et ingénierie, Lettres) et sur le Centre de Formation en Santé Publique (CFSP) de l'Université de Lomé, précise le texte.

'Ce partenariat tombe à point nommé : la pandémie de Covid-19 touche le monde entier, et il est nécessaire de mener des recherches scientifiques qui dépassent les frontières et analysent les comportements infectieux sur le terrain. Ce projet est une nouvelle concrétisation des liens qu'entretiennent la France et le Togo et je suis convaincu qu'il sera couronné de succès', a déclaré le Pr Ihou Wateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Ce projet structurant, basé sur l'approche « One Health » de l'Organisation Mondiale de la Santé, débouchera sur une nouvelle formation au sein de la Faculté de médecine de Sorbonne Université.

Le CFSP de l'Université de Lomé va accroître ses capacités pour former des médecins et des cadres de santé en matière de traitement des maladies infectieuses.