Angola: Covid-19 - Le pays reçoit 40000 doses de vaccin Spoutnik

Luanda — La directrice nationale de la santé publique, Helga Freitas, a annoncé, ce mercredi, la réception de 40 mille doses du vaccin russe Spoutnik.

Le paquet fait partie d'un lot de 12 millions de doses du vaccin Spoutnik, pour vacciner six millions de personnes, que l'Exécutif angolais s'attend à recevoir d'ici la fin de ce mois.

Plus tard ce mois-ci, le gouvernement s'attend à recevoir plus de quatre millions de Johnson & Johnson et plus d'un million de Pfizer.

Selon la responsable, qui s'entretenait avec la presse, il s'agit d'un lot qui sera utilisé pour le processus de vaccination des professionnels de la banque, l'Administration générale des impôts (AGT), entre autres, qui ne faisaient pas partie du groupe prioritaire.

Le plan national prévoit de vacciner environ 54 pour cent de la population, un total de 16 823 284 personnes de plus de 16 ans, de réduire la mortalité et l'augmentation des cas de Covid-19, ainsi que permettre la reprise des activités économiques et sociales.

À ce jour, le pays a reçu plus d'un million de doses du vaccin astrazeneca et sinopharma.