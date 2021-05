Cote d'Ivoire: Ligue1 - Match de feu entre le Racing et la Soa

Les rencontres de la 11e journée se disputent mercredi et jeudi.

La 11e articulation de la Ligue1 offre plusieurs affiches alléchantes dans les deux poules (A et B). Dans la poule B où rien n'est encore joué pour les deux places qualificatives pour la superdivision, le match Racing-Soa constitue un tournant.

Un duel entre le deuxième de la poule, la Soa (17points) et le troisième, le Racing (14 points). En cas de victoire, le Rca reviendra non seulement à la hauteur de son adversaire, il aura en plus l'avantage d'avoir trois matches à jouer contre deux pour les Militaires. Ce qui signifie qu'aucune des deux équipes n'a droit à l'erreur.

Au match aller, les Abidjanais avaient eu raison de leur adversaire (2-1). Ce sera donc le match de la revanche pour Pondé Ange et ses coéquipiers qui pourraient distancer leur adversaire de six points, en cas de victoire.

Pendant ce temps, le leader, l'Asec mimosas, en découdra avec le Stella club. Battus pour la première fois de la saison, le week-end dernier, par les Militaires de la Soa, les Mimos vont se venger sur les Magnans qui ont l'occasion d'assurer leur place dans l'élite en cas de victoire sur les Jaune et Noir.

Dans la poule A, le choc de cette 11e journée oppose l'Afad au Fc San Pedro. Un match sans grand enjeu pour le leader, l'Afad, qui a déjà validé son ticket pour la super-division. Le Fc San Pedro, lui, est sous pression.

Les Pétruciens, malgré leur deuxième place au classement, n'ont pas encore assuré leur qualification pour la superdivision. Les joueurs du président Mohamed Hachicha, battus par le promu, l'Es Bafing (2-0), lors de la 10e journée, veulent se remettre dans le sens de la marche.

La menace est réelle pour les Pétruciens avec des clubs tels que l'Africa, Gagnoa, Bassam et l'Asi qui sont toujours dans la course pour la 2e place. Face à l'Asi d'Abengourou, l'Africa a une belle carte à jouer.

Une deuxième victoire consécutive permettrait à Ricky Hans et ses coéquipiers de revenir à un point de San Pedro, si les Pétruciens s'inclinent face à l'Afad. On suivra également avec intérêt le beau duel entre Bassam et l'Es Bafing.

Programme

Poule A

Mercredi 12 mai

15h30 : Bassam-Es Bafing

16h : Afad- Fc San Pedro

18h : Africa- Asi

Poule B

Jeudi 13 mai

15h30 : Racing-Soa

16h : Tanda-Sol Fc

18h : Asec- Stella