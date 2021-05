Maroc: La distinction de l'UM5 dans le classement des meilleures universités mondiales, fruit de plusieurs années d'engagement (Président)

Rabat — La distinction de l'Université Mohammed V de Rabat (UM5) dans le classement annuel des meilleures universités mondiales est le fruit de plusieurs années d'engagement et de dynamisme, a indiqué le Président de cet établissement Mohammed Rhachi.

L'université Mohammed V de Rabat s'est distinguée cette année en occupant la première place au niveau national et maghrébin dans le dernier classement CWUR des 2.000 meilleures universités au monde.

Dans un entretien accordé à la MAP, M. Rhachi a souligné que cette performance illustre les progrès et les efforts consentis par l'université avec toutes ses composantes, notamment en matière de recherche scientifique et de publication d'articles scientifiques indexés sur les plateformes telles que "scopus" ou "web of science".

Cette distinction, poursuit-il, n'est autre que le fruit de plusieurs années de réformes et d'efforts en matière de recherche scientifique au niveau national et l'aboutissement d'une bonne gouvernance et d'une gestion réussie.

En effet, l'UM5 a mis en place une série de réformes à même d'améliorer le rendement de la recherche scientifique, notamment la restructuration de la recherche en 2017 et la création de divers centres de doctorat.

L'université a également mis en place des services au sein de la présidence spécialement dédiés aux projets universitaires et classements internationaux. Les données de ce classement proviennent de la base de données scientifique internationale "Web of Science" et cela pour les publications, les citations et la qualité des revues sur les 10 dernières années, a-t-il précisé.

De même, l'université dispose du plus grand nombre de dépôt de brevets d'inventions selon le classement de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ainsi que de plusieurs projets de recherche scientifique intégrés au sein de programmes nationaux, a-t-il rappelé, saluant les efforts des enseignants-chercheurs, du comité de recherche scientifique, des étudiants et des administrateurs.

Enfin, M. Rhachi a souligné que l'université œuvre à mettre en place une stratégie à même d'impliquer les sciences humaines et sociales au sein des publications intensives dans les bases de données "Scopus" et "Web of Science", confortant ainsi le classement de l'université.