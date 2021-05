Ile Maurice: Covid-19 - Des tests ciblés sont effectués régulièrement

communiqué de presse

Le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, a annoncé un cas positif à la COVID-19, détecté ce matin à Camp-Diable, et trois autres cas détectés cet après-midi, parmi lesquels, deux personnes du cluster New Grove déjà admises dans des centres de quarantaine et une autre à Vallée Pitot.

Il a fait cette annonce, ce soir, lors d'un point de presse du National Communication Committee sur la COVID-19, au bâtiment du Trésor à Port Louis.

L'habitant de Vallée Pitot est un employé de G.M.D. Atchia State College et a été en contact avec un patient positif, un employé du Mauritius Examination Syndicate (MES), détecté il y a trois jours.

Dr Jagutpal a rappelé qu'hier, neuf cas positifs ont été détectés : cinq à Tyack, un à Vacoas et trois à Camp Diable.

Le ministre a souligné que des tests ciblés sont effectués régulièrement dans les zones rouges et a indiqué que des tests ont été réalisés aujourd'hui dans les lieux suivants : Dr Maurice Curé State College, Camp Diable, le State Law Office, Vallée Pitot, le marché de Rose-Belle, le Conseil de district de Rivière du Rempart et de Flacq, entre autres.

Parallèlement à l'exercice de test Covid, les mesures préventives nécessaires, y compris le Contact Tracing et l'admission des personnes en contact avec des cas positifs dans les centres de quarantaine, sont en cours afin d'éviter la propagation du coronavirus, a-t-il déclaré.

Il a souligné que des mesures sanitaires et d'hygiène strictes, la distanciation sociale et le port correct de masques sont essentiels pour éviter la contamination de COVID-19. Il a accentué qu'il est essentiel que le public transmette les informations nécessaires et en temps opportun aux autorités pour détecter les cas positifs potentiels afin d'éviter la propagation de la pandémie dans la communauté.

Le ministre de la Santé a également indiqué que sur un vol en provenance de l'Inde qui a atterri le 06 mai 2021, trois passagers mauriciens ont été testés positifs au COVID-19. Ils sont tous admis dans les centres de traitement Covid et sont dans un état stable.

Quant à la Ag. Regional Public Health Superintendent, Dr Kursheed Meethoo-Badulla, elle a informé que tous les cas détectés sont liés à des foyers de contaminations déjà identifiés. Il existe une étroite collaboration avec le ministère de la Santé et toutes les autorités concernées pour l'exercice de Contact Tracing, a-t-elle ajouté.

En ce qui concerne le cas positif du MES, elle a souligné que 12 membres du personnel ont déjà été admis dans des centres de quarantaine et neuf autres y seront admis. Quant au cas de Vallée Pitot, l'exercice de Contact Tracing a déjà été initié avec les membres de sa famille proche.

Toutes les personnes identifiées comme ayant été en contact avec des patients positifs au COVID-19 sont toutes admises dans des centres de quarantaine, a-t-elle rappelé.