Cote d'Ivoire: Ayhée Ayi Elvis (Directeur sportif du Stella) - "Face à l'Asec, c'est le match de notre saison"

interview

Comment appréhendez-vous la rencontre face à l'Asec ce jeudi, à l'occasion de la 11e journée de la Ligue1 ?

C'est un match comme tous les autres. Nos garçons sont prêts et sont conscients de l'importance de l'enjeu. Nous avons besoin de gagner, tout comme l'Asec qui, après sa défaite face à la Soa lors de la 10e journée, veut renouer avec la victoire. Mais nous avons plus besoin de la victoire que l'Asec par rapport à notre position. Nous allons donc nous battre avec nos armes et on verra qui va l'emporter.

Avez-vous prévu une motivation supplémentaire pour vos joueurs pour cette rencontre ?

Nous n'en avons pas besoin parce que les joueurs sont déjà motivés. Ils ont une revanche à prendre sur l'Asec qui nous a battus au match aller. En plus, une victoire nous assure le maintien, donc il y a déjà les éléments de la motivation.

Comment expliquez-vous la métamorphose du club qui a souffert en début de saison ?

Nous avons de jeunes footballeurs talentueux mais qui sont, pour la plupart, à leur première saison en Ligue1. Ils étaient un peu dépassés par les évènements, mais nous avons su leur parler et leur permettre de se remettre en cause en leur faisant comprendre qu'il s'agit d'un match de football et rien d'autre. Nous leur avons dit de jouer comme ils savent le faire et le message est en train de passer.

Vous avez également changé d'encadrement technique.

C'est peut-être aussi l'une des raisons. Le changement d'entraîneur crée souvent un choc psychologique chez les joueurs et nous l'avons constaté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont compris que c'est pour leur carrière qu'ils jouent.

Classé 4e avec 10 points, le Stella est toujours en course pour la superdivision, vous y pensez ?

Nous avons effectivement les hommes et les moyens pour ça. Mais il faut d'abord assurer le maintien qui passe par ce match contre l'Asec. L'appétit vient en mangeant. Si nous battons l'Asec, nous pourrons penser à la superdivision.

Le Stella joue-t-il sa saison contre l'Asec ce jeudi ?

Exactement, nous jouons notre saison contre l'Asec lors de cette 11e journée et c'est le message que nous allons faire passer à nos joueurs. C'est vrai qu'il restera encore deux autres matches, mais nous allons nous concentrer sur celui-là pour ne pas être sous pression après.