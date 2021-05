Cote d'Ivoire: Festival Bouaké Ouflê 2021 - Plus de 20 stars pour trois jours de concert

Après le coup d'essai réussi de 2019, la 2e édition du Festival Bouaké Ouflê s'installe à nouveau dans la capitale du centre les 14, 15 et 16 mai. Annulé en 2020 à cause de la crise de la Covid-19, le rendez-vous culturel de la région de Gbêkê revient et propose une affiche alléchante et diversifiée au public.

Plus de 20 artistes se passeront le relais sur le Boulevard du Carnaval. Extra Musica avec Roga Roga du Congo Brazzaville et Bisa Kdei du Ghana partageront la scène avec une pléiade d'artistes du pays hôte, entre autres John Kiffyz, Affou Kéita, Yodé et Siro, Les Garagistes, Révolution, Le Molare, Mix 1er, DJ Lewis, S Kelly, Ras Goody Brown, Massa Falasha, Rico Amaj, Hilary et bien d'autres sans oublier des chansonniers qui sont de véritables labels de la musique du terroir ivoirien.

Les grandes articulations du Festival Bouaké Ouflê 2021 se dérouleront autour du thème central de l'édition : "Diversité culturelle et cohésion sociale". Thème qui servira de base à une réflexion scientifique au cours d'une journée.

Les festivaliers auront aussi droit à un atelier de renforcement des capacités et formations d'associations de femmes. L'idée de cet évènement est de réunir pendant trois jours, les diverses composantes de la population autour d'une vaste plateforme d'activités.

« Le Festival Bouaké Ouflê offre aux populations des expériences socioculturelles et entrepreneuriales inoubliables. C'est un puissant vecteur touristique pour toute la région », soutient Chico Lacoste, le commissaire général du festival.