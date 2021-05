Cote d'Ivoire: Ramadan 2021 - Don en vivres et non vivres, mercredi, à l'hôpital psychiatrique de Bingerville

L'Ong Almuwassat a fait don en vivres et non vivre vivres à l'hôpital psychiatrique de Bingerville le mercredi 12 mai. Ce, dans la dynamique de ses actions à accompagner les structures sanitaires pour la prise en charge des malades.

Le don est composé de 10 sacs de riz, 2 cartons de sucre, 15 paques d'eau minérale, 12 cartons de lait en poudre, 75 serviettes de bain, 100 gamelles, 50 nattes, 120 sceaux, 50 slips, 50 éponges, 50 couches adultes, 300 kits alimentaires et une dizaine de cartons de produits pharmaceutiques et des bidons d'huile. Le tout pour un montant total de 9.349.300 de Fcfa.

Cette action selon Imam Koné Haroun, président du conseil d'administration (Pca) de l'ong Almuwassat, s'inscrit dans l'élan de solidarité et d'actions sociales en faveur des démunis et des malades. Elle vise également à venir en aide aux défavorisés et à porter un peu de consolation aux malades.

A l'en croire, à travers cette action il s'agit aussi de contribuer à combler les cœurs de joie et d'allégresse en ce jour béni de ramadan aux personnes défavorisées et aux malades.

Pour le l'Imam Koné Haroun, le mois de Ramadan a un volet à la fois spirituel et social. Son côté spirituel consiste selon lui, à prier, jeûner, communier avec Allah et faire de bonnes oeuvres. Tandis que son côté social voudrait que l'on pose des actions de consolation et de réconfort en matière de solidarité, de fraternité et d'union envers les démunis.

Poursuivant il a exhorté les uns les autres à plus de soutien à leur endroit pour mieux soutenir les hôpitaux. Surtout, survenir aux besoins des malades.

Visiblement heureux Dr Diomandé Amadou, directeur général de l'hôpital psychiatrique de Bingerville a, au nom du personnel ténu à remercier les donateurs pour la belle initiative à leur endroit.

Il a promis en faire bon usage pour le bonheur de l'ensemble des administrés et en particulier les patients.

Il faut rappeler que l'ong existe depuis plusieurs années. Elle a déjà menée de nombreuses actions sociales dans des orphelinats, hôpitaux, et chu. Ce, à Abidjan qu'à l'intérieur.