Sénégal: Serigne Mountakha Mbacké à Ousmane Sonko - « Aucune quête d'ici bas, ne vaut une vie humaine »

Le député Ousmane Sonko, leader du parti Pastef, était à Touba ce mercredi 12 mai, où il a été reçu par le khalife général des mourides. De son entretien avec Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, il ressort des recommandations importantes du guide religieux sur la paix et la stabilité du pays.

Le khalife général des Mourides a saisi l'occasion de cette visite du député Ousmane Sonko, après les événements du mois de mars dernier, pour l'entretenir du devoir du musulman d'avoir à l'esprit l'omniprésence d'Allah de l'importance de la paix et de la sacralité de la vie humaine. « Tout ce qui s'est passé, ne relève que de la politique, mais de grâce, agissez dans la paix seulement, surtout pas de violence » a dit le khalife général au leader de Pastef.

« Je ne veux que la paix et la stabilité de ce pays. J'attends que vous œuvriez dans ce sens. Je ne veux que la paix dans ce pays qui nous appartient tous. Aimer sa patrie c'est bien, être prêt a mourir pour son pays c'est aussi une bonne chose, mais cela nécessite une démarche intelligente. Pour un musulman, Ôtez la vie a un être humain, l'enfer est la seule résultante et aucune station d'ici bas ne justifie une telle attitude, celui qui croit en Allah, doit aussi croire en ses recommandations et prohibitions, » dira Serigne Mountakha Mbacké au député Ousmane Sonko

Et le khalife général d'ajouter qu'il faut » tout en menant vos activités politiques, préserver la paix. Ce que je vous dit est très profond en moi, et c'est difficile de l'exprimer. L'homme politique ne cherche que le pouvoir et celui qui est au pouvoir aussi ne cherche que sa stabilité au pouvoir, mais il faut s'en remettre a Dieu »

La paix, rien que la paix

« J'aurais pu t'écouter ensuite prier pour toi et ne rien te dire, mais c'est ma nature d'échanger avec les gens, sur ce qui relève de l'intérêt général. La manière d'aller à la quête du pouvoir, peut différer selon la personne. Mais la sagesse recommande, la voie qui te permettra d'atteindre l'objectif, dans la paix et sans grand dommage » a prodigué SerigneMountakha Bassirou Mbacké au député.

Tout Ouïe, Ousmane Sonko a promis d'avoir à l'esprit, les recommandations du Khalife général des Mourides, car dit-il, « nous avons voulu ces échanges et nous étions venus puiser, cela a été intéressant et nous allons l'appliquer ». Sonko qui était accompagné d'une délégation, s'est rendu ensuite auprès de Serigne Moussa Nawel Mbacké, avant de prendre congé de Touba. Mamadou DIEYE