Congo-Kinshasa: ESU - Thomas Luhaka fait une mise au point sur le dossier "1 million des diplômes" non signés

C'est à la John Dewey que le Ministre honoraire de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Thomas Luhaka a répondu aux propos de l'Actuel ministre de l'ESU, Muhindo Nzangi, selon lesquels il aurait trouvé plus d'un millions de diplômes sur sa table non signés par ses prédécesseurs.

Des allégations rejetées en bloc par Thomas Luhaka. Ce dernier, dans une mise au point du mercredi 12 mai dernier, laisse entendre qu'il n'a laissé aucun diplôme non signé à son prédécesseur, même pas une poussière de ce papier de valeur. par contre, lit-on dans sa mise au point, il a innové au cours de l'exercice de ses fonctions en introduisant la production des diplômes avec un timbre de sécurité, en vue de barrer la route à toute falsification.

Mise au point sur le dossier " 1 million des diplômes. "

Nous tenons à informer l'opinion sur ce qui suit:

1°. Le ministre honoraire de l'Enseignement Supérieur et Universitaire Thomas Luhaka Losendjola n'a laissé aucun diplôme non signé sur la table de son successeur, lors de la remise et reprise.

2°. Lors de son passage à l'ESU, Thomas Luhaka Losendjola a incité les établissements à s'acquitter de cette tâche dans les délais (d'où sa présence à l'Académie des Beaux-arts où les diplômes ont été immédiatement délivrés aux lauréats).

3°. En vue de la sécurisation de ces papiers de valeur, Thomas Luhaka Losendjola a doté les diplômes d'un timbre de sécurité pour éviter toute falsification.

4°. Seul l'auteur du tweet pourrait expliquer aux congolais comment, avec une population estudiantine nationale avoisinant les 650.000, dont une moyenne de 50-60.000 diplômés par an, on pourrait, en 2 ans, avoir 1 million de diplômes en attente de signature.

Pour atteindre ce nombre de diplômes, on devrait attendre une moyenne de 18 ans sans qu'aucun diplôme n'ait été signé !

Célé PATA KADIAMBI

Chargé de communication de l'honorable Thomas Luhaka Losendjola, Député national.