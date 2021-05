Congo-Kinshasa: Activités et perspectives du secteur extractif RDC - Dan Gertler propose la tenue urgente d'une Table Ronde de vérité

"Dan Gertler invite ainsi «Le Congo N'est pas A Vendre » ainsi que des représentants de la société civile et des mouvements citoyens à une table ronde à une date et un lieu de commun accord qui les conviennent, afin de clarifier différentes incompréhensions et informations erronées contenues dans ledit rapport mais aussi d'échanger sur les perspectives d'avenir du secteur extractif afin qu'il profite au mieux des intérêts de la RDC et de son peuple", lit-on, dans ce communiqué. "Notre volonté est de tenir cette activité au plus tôt, nous confirmerons, après réunir un maximum d'intervenants", précise-t-il.

Rejet en bloc

Investisseur de renommée et, de surcroit, philanthrope dans ses actions sociales, Dan Gertler, dans un communiqué émanant de son service de communication, rejette en bloc toutes les allégations contenues dans le rapport de la structure CNPAV (Congo N'est pas A Vendre).

Très confiant en l'avenir de la RD. Congo et, surtout, de sa capacité à contribuer à l'essor merveilleux du peuple congolais, il en appelle à la tenue d'une table ronde axée sur le développement du secteur extractif dont ses propres activités font l'objet, depuis un certain temps, de plusieurs accusations viciées de nature à semer l'intox et la confusion au sein de l'opinion tant nationale qu'internationale.

Déjà, hier matin à Kinshasa, à l'Hôtel Memling, devant quelques ambassadeurs et quelques journalistes congolais, selon ce même communiqué, une conférence de presse de la structure CNPAV (Congo N'est pas à vendre) sur un sujet encore une fois présenté au conditionnel « Des Milliards que pourrait perdre la RDC... » a permis, à juste titre, de planter le décor des arguments tranchants contre toutes les accusations issues, certainement, de quelques incompréhensions, de la mauvaise interprétation ou, simplement, de la manipulation voulue ou non de l'opinion congolaise et internationale sur ses activités en RD. Congo. Il promet donc d'en découdre et de dire toute la vérité lors de cette Table Ronde dont il souhaite la tenue urgente.