Congo-Kinshasa: Proposition de loi sur l'accès à l'informatique publique - Rose Mutombo prête à accompagner la démarche du Collectif 24 et de l'ONG Internews

Rose Mutombo, Ministre d'Etat à la Justice et Garde des Sceaux, a accordé ce mercredi 12 mai 2021, une audience à la Représentante personnelle du Président de la République Démocratique du Congo à la Francophonie, Isabelle Tshombe et à Madame Noémie Kilembe et Me Paul Kuadio pour le compte du Collectif 24 et de l'ONG Internews.

Avec Isabelle Tshombe, il a été question d'expliquer à Rose Mutombo les objectifs de sa mission et son apport dans la défense des intérêts de la RDC à la Francophonie.

En tant que Représentante personnelle du Chef de l'Etat congolais, Isabelle Tshombe siège au Conseil Permanent de la Francophonie. Cette organisation apporte un appui à la RDC dans le domaine de la justice à différents niveaux. Elle mène plusieurs plaidoyers notamment, en faveur des femmes et le développement de certains secteurs de la vie nationale.

Au cours de leurs échanges, la Ministre d'Etat à la justice a relevé la nécessité de renforcer les capacités des magistrats. A cet effet, elle a sollicité l'apport de la Francophonie pour l'organisation des colloques en vue du partage d'expériences.

Rose Mutombo a souligné que son ministère a besoin de plus de partenariats pour améliorer l'image de la justice congolaise.

Saisissant cette opportunité, Isabelle Tshombe a félicité Mme Rose Mutombo, pour sa nomination à la tête du Ministère d'Etat à la Justice et Garde des Sceaux. La Représentante personnelle du Chef de l'Etat à la Francophonie a salué une « avancée » pour la RDC en ce qui concerne la participation politique des « femmes de qualité » dans les hautes instances de décisions.

La ministre d'Etat a également échangé avec Madame Noémie Kilembe, Directrice adjointe de l'ONG Internews et Me Paul Kuadio du Collectif 24. C'est dans le cadre du partenariat que l'ONG Internews a avec le gouvernement congolais dans le secteur de l'information.

"Nous avons échangé avec la ministre d'Etat par rapport à la proposition de loi sur l'accès à l'information publique qui est l'un des objectifs de développement durable, notamment 7 et 10. Ces derniers demandent aux Etats de garantir l'accès à l'information publique à travers la législation nationale. En RDC, il n'y a pas une loi spécifique malgré l'existence de l'article 24 de la loi fondamentale. C'est pourquoi, nous avons voulu échanger avec elle, comme le gouvernement Sama Lukonde a inscrit les réformes parmi les priorités de son programme pour qu'elle puisse accompagner le travail de la société civile à travers le collectif 24 pour que le plaidoyer qu'il mène depuis 2009 puisse aboutir", a Précisé Me Paul Kuadio, Chargé de plaidoyer et suivi de réforme chez Collectif 24.

Et d'ajouter que «la proposition de loi sur l'accès à l'information publique est très importante parce qu'elle permet l'instauration de l'Etat de droit. Aussi, elle permet à ce que nous puissions avoir un gouvernement ouvert et une administration ouverte et transparente ».

Il convier rappeler que sans l'accès à l'information publique l'on ne peut pas parler de la bonne gouvernance. Car, la loi sur l'accès à l'information publique permet la participation citoyenne et la lutte contre la corruption.

Après leurs échanges, Rose Mutombo est restée très ouverte et prête à accompagner la démarche du collectif 24, surtout que le Chef du Gouvernement a inscrit cela dans son programme. Selon lui, le partenariat entre le gouvernement et la société civile à travers le collectif 24 s'annonce bien. Pour ce faire, l'ONG Internews appuie ce plaidoyer mené par l'organisation de la société civile sous la férule du Collectif 24.