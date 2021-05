Maroc: Aïd Al-Fitr - SM le Roi reçoit un message de félicitations de l'Émir du Koweït

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de l'Émir de l'État du Koweït, Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à l'occasion de l'Aïd Al-Fitr.

Dans ce message, SA Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al Jaber Al-Sabah exprime à SM le Roi, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux, priant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour les deux pays frères et la Oumma arabe et islamique dans les bienfaits.

L'Émir de l'État du Koweït implore également le Très-Haut de réaliser les aspirations du Royaume du Maroc et de son peuple frère à la gloire et à la prospérité, sous la sage conduite de SM le Roi, et de perpétuer sur le Souverain les bienfaits de santé et de quiétude.