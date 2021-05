Afrique: Sommet sur le financement des économies - Une trentaine de chefs d'Etat et de Gouvernement africains à Paris mardi prochain

Le Président français Emmanuel Macron va accueillir le 18 mai prochain le Sommet sur le financement des économies africaines au Grand Palais Ephémère, à Paris. Ce sommet en format hybride (à la fois en présentiel et en visio-conférence) verra la participation d'une trentaine de chefs d'Etat et de Gouvernement et dirigeants d'organisations internationales, selon un communiqué dr l'Élysée.

La même source relève que « le Sommet sur le financement des économies africaines fait suite à la diffusion d'une tribune de 18 dirigeants africains et européens, publiée le 15 avril 2020, en faveur d'une mobilisation de la communauté internationale pour affronter les conséquences de la crise sanitaire et économique causée en Afrique par la pandémie ». A cet effet, le Président Macron la « souhaite que des solutions nouvelles et ambitieuses soient trouvées pour que l'Afrique puisse faire face à ce choc sans précédent, et retrouver la croissance, comme d'autres continents qui ont pu mettre en place des plans de relance massifs ».

A noter que tous les signataires de cette tribune du 15 avril 2020 ont été conviés au Sommet, ainsi que plusieurs autres chefs d'Etats africains, des membres du G7 et du G20, ainsi que des dirigeants d'organisations internationales.