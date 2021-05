Algérie: Andy Delort - L'Algérien et Neymar enfin réconciliés !

La paix est revenu entre Andy Delort et Neymar. Les deux joueurs qui étaient en mauvais termes depuis 2019 ont finalement fait la paix à l'occasion de la demi-finale de Coupe de France qui a opposé leurs formations.

Depuis décembre 2019 Andy Delort et Neymar n'étaient pas publiquement en bons termes. Un houleux Montpellier-Paris Saint-Germain (1-3) en Ligue 1 avait tout gâché. Mais près un an et demi après, les revoilà ensemble. L'Algérien et le Brésilien ont fait la paix à l'occasion de la demi-finale de Coupe de France remportée aux tirs aux buts par le PSG.

Sur Twitter, l'attaquant du MHSC a posté une photo dans laquelle on le voit échanger son maillot avec le Brésilien. Le sourire et le message en disent long. "Comprenez une chose, se chambrer est un jeu. Bon, Paredes (avec qui il s'est aussi accroché par le passé, ndlr) n'est pas sur la photo mais avec lui aussi, on a signé un contrat de réconciliation", indiqué l'Algérien.

Comprenez une chose, se chambrer est un jeu 😉

Bon, Paredes n'est pas sur la photo mais avec lui aussi, on a signé un contrat de réconciliation 👏💪 #MHSCPSG pic.twitter.com/gUf82d6IRv

- Andy Delort (@AndyDelort9) May 13, 2021